Пловдив е на път да получи нов велопарк за планинско колоездене. Преди седмица администрацията на кмета Костадин Димитров е публикувала в ЦАИС обществена поръчка за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект "Велопарк Пловдив - многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове".

Срокът за кандидатстване по поръчката е 27 октомври, а прогнозната ѝ стойност е 583 хил. лв. без ДДС., или почти 700 хил. Теренът, върху който ще се изгради, се намира в парк "Отдих и култура" в район "Западен" в Пловдив - в непосредствена близост до Mall Plovdiv и гребния канал.

И в момента на мястото има велопарк, но той бе изграден с доброволен труд и дарен на общината преди около 15 години от велоклуб "Крива спица". Според описанието на поръчката новият парк ще е на територията на поземлен имот с идентификатор 56784.510.545, чиято площ е над 180 дка.

Справка в кадастъра показва, че посоченият терен е по-голям от този, върху който реално ще се работи. Настоящият велопарк е част от по-големия имот. Според информацията в обществената поръчка след реализацията ѝ обектът ще е реално върху около 5000 кв. м.

Източник: КАИС портал

В документацията в ЦАИС е посочено, че "предмет на текущата поръчка е създаването на модерно мултифункционално спортно съоръжение предназначено за всички любители на велосипедни и ролкови спортове - от начинаещи до напреднали."

Там пише още, че се "планира цялостна реконструкция и ремонт на съществуващите велосъоръжения, както и изграждане на нова инфраструктура отговаряща на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и функционалност."

Според заданието на терена ще бъдат изградени два асфалтови "пъмп трак" трасета. Едното с дължина 200 м. ще е върху площ от 1400-1500 кв. м, а другото, предназначено за деца, ще е върху 300-400 кв. м.

Върху два терена с по 900 кв. м. площ ще бъде изградена зона за "тейбъл-топ" скокове, както и фрийстайл зона за по-големи скокове, предназначена за напреднали. Върху други 1200 кв. м ще бъде изградена и "скил зона" за планинско колоездене.

В проекта са включени и изграждане на алейна мрежа, озеленяване и напоителна система, осветление и кътове за отдих.

Източник: Facebook/Velosolutions Bulgaria

Идейният проект за новия велопарк, представен още през февруари, е на велоклуб "Крива спица" и българското подразделение на швейцарската Velosolutions, която е лидер в областта на проектирането и изграждането на инфраструктура за планинско колоездене в градска (и не само) среда.

В България компанията вече е изградила подобни съоръжения във Велико Търново, Севлиево и Дряново.