Руската космическа агенция "Роскосмос" обяви планове за създаване на собствена система за сателитни комуникации, която да конкурира мрежата Starlink на Илон Мъск. Главният директор Дмитрий Баканов съобщи, че първата партида от 16 сателита ще бъде изстреляна в края на тази година, пише "Комерсант".

Проектът "Рассвет", разработван от аерокосмическата фирма "Бюро 1440", предвижда изстрелването на над 900 нискоорбитални сателита до 2035 година. Първите прототипи бяха изведени в орбита още през 2023 г. Комерсиалните услуги с участието на повече от 250 сателита се планират за старт през 2027 година.

Според публикация на РБК от миналата година за руския еквивалент на Starlink са заделени около 5,7 млрд. долара, а по-широката космическа програма на страната има 10 пъти по-голям бюджет, който е лично одобрен от Владимир Путин.

Решението за създаване на "Рассвет" е продиктувано от няколко ключови фактора. Най-важният е военното приложение на технологията - украинската армия активно използва терминалите Starlink за навигация на дронове, насочване на оръжия и координация на операции след руската инвазия през 2022 година. Това дава на Украйна значително комуникационно предимство на бойното поле.

Парадоксално, дори руските войски използват нелегално получени Starlink устройства от трети страни, според обвиненията на Киев.

Друга причина е стремежът към технологическа независимост. Наличието на такава система ще защити Русия от бъдещи ограничения и ще гарантира контрол върху критичните комуникации.

Международните санкции срещу "Роскосмос" доведоха до отмяната на първоначалния проект "Сфера", обявен през 2018 година.

Сега важният въпрос е ще успее ли Русия да създаде наистина независима от западните технологии констелация или, както се случва във всички останали технологични сфери след избухването на войната, зад кулисите ще има китайски технологии и ноу-хау.