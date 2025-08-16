След премиерата на ChatGPT терминът "изкуствен интелект" напусна научнофантастичния жанр и навлезе в ежедневието ни. Голяма част от младите вече не използват търсачката на Google, а задават въпросите си директно на чатбота. В някои страни обаче достъпът до модела на OpenAI е ограничен или изцяло забранен.

Причините са разнообразни. Така в страни като Северна Корея, Китай и Иран правителството налага строги закони и цензура за използването на интернет, като ограничава достъпа до определени сайтове, един от които този на изкуствения интелект.

Притеснението на някои е чуждата информация, която могат да получат техните граждани, а не новата технология. Така китайските жители например имат достъп до Qwen на Alibaba, DeepSeek, Baichuan и Hunyuan.

Източник: iStock

Управляващите в други страни пък изпитва съмнения в коректността при обработката на данни. Езиковите модели се обучават именно чрез използване на информацията, която потребителят им подава.

Според Cyber News останалите държави, в които достъпът до ChatGPT е блокиран от правителството, са:

Русия

Куба

Централноафриканска република

Еритрея

Либия

Южен Судан

Судан

Бутан

Есватини

Чад

Бурунди

Демократична република Конго

Под съмнение остава достъпът във Венецуела, Беларус, Египет, Мианмар, Етиопия и Сомалия.

Забраната от страна на правителството не е единствената причина за липсата на ChatGPT в някои страни. Така например компанията OpenAI не поддържа езиковия си модел в Хонконг и Беларус. В други страни като Сирия, Йемен и Афганистан проблемът не е свързан само с волята на управляващите, но и с военните конфликти, които възпрепятстват изграждането на подходяща инфраструктура, пише Visual Capitalist.

Частичните ограничения в голяма степен обхващат училищата и работните пространства на някои институции. Това се дължи на съмнението, че учениците ще възлагат заданията си на изкуствения интелект, което ще повлияе на качеството на образованието им.

На този етап страните, в които ChatGPT не функционира, са засегнати от военни конфликти, проблеми с инфраструктурата или политическа цензура. Повечето обаче не отричат новата технология, а някои дори разработват свои езикови модели.