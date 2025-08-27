Протеиновите храни стават все по популарни и се продават в не малко търговски обекти у нас. Българската компания Oh!Good произвежда храни, богати на протеин, които съдържат голям набор от фибри и други хранителни вещества, казаха в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria съдружниците и управители на компанията Борис Биволарски и Димитър Иванов,.

Например напоследък е много популярна протеинова напитка, която може да замести едно цяло хранене.

Началото е поставено през 2020 г. с разработване на рецептите около 2,5 години. Бизнесът на компанията стартира през 2023-та година с онлайн продажби.

Продуктите в България се позиционираха много добре и вече присъстваме във вериги като "Фантастико", казаха управителите на Oh!Good.

"Идеята се зароди от това, че хората търсят храни и продукти, които да са едновременно полезни и вкусни", коментира Борис Биволарски. Отне време да проведем фокус групи с различни хора, за да покрием целия спектър от изисквания. Постигането на баланс между вкус и качество отнема не само време, но и правилните суровини.

"Поскъпването на суровините преди две години доведе до това да увеличим цените с по няколко процента. Интересно е, че когато стартирахме, Oh!Good беше премиум-марка, докато сега се позиционираме в средата", обясни Биволарски.

Иванов допълни, че консумацията на растителни протеини е нещо, към което хората се стремят, за да разнообразят диетата си. Клиентите ни се интересуват от това не само какво има в нашите продукти, но и какво няма.

Протеиновите продукти на компанията освен в България, се продават и в Швейцария, Гърция, Израел.

Самото производство на протеиновите храни е стартирало в Западна Европа, но вече става изцяло в България, по думите на управителите, в топ предприятия, специализирани н производството на определен продукт.

Ръковдоството на компанията иска да наложи бранда Oh!Good на пазара, а не да имат собствена производствена база.

Миналата година оборотът на компанията е близо 2 милиона лева, което е ръст от впечатляващите 300% спрямо предходната година. За тази година плановете са за подобно представяне, т.е. очакванията са за годишен оборот към 6 млн. лева.

"Към момента сме се фокусирали върху Източна Европа, а след време може да помислим за излизане на пазара в Западна Европа", обясниха Биволарски и Иванов. Сега най-големите пазари на протеинови храни в света са: САЩ, Англия, Франция, Германия.