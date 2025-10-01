Американският производител на козметика и парфюмерия Coty Inc. преразглежда асортимента си от марки в масовия сегмент (Consumer Beauty), като разглежда възможността за тяхната продажбата или отделянето им в самостоятелна компания.

Компаинята Coty наскоро обяви, че смята да се съсредоточи върху премиум козметични марки (Prestige Beauty), както и на сегмента за масова парфюмерия (Mass Fragrance), като обедини тези дейности в едно подразделение. Тези бизнес направления формират близо 70% от продажбите на Coty.

Акциите на Coty от началото на годината досега са поевтинели значително, с близо 50%. В отчета си за четвъртото фискално тримесечие (април-юни), компанията регистрира спад в приходите, главно поради спада в продажбите в сегмента Consumer Beauty.

Този сегмент реализира общо за годината около 1,2 милиарда долара приходи, и включва марки като: CoverGirl, Sally Hansen, Max Factor и Rimmel.

Coty е ангажирала Citi да проведе стратегически преглед на портфолиото си от марки.

Американската компания за козметика и парфюмерия "възнамерява да проучи "широк кръг от възможности, включително партньорства, продажба на активи, отделяне на компании и други потенциални стратегически ходове, с цел да укрепи баланса си и да увеличи дългосрочно неговата стойност", се казва в съобщение на Coty.

Същевременно двама висши ръководители от подразделението Consumer Beauty ще напуснат постовете си.

Компанията Coty произвежда и предлага на пазара козметика, продукти за грижа за тялото и парфюмерия с марките: CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs и Miu Miu.