Освобождаването от мита на пратки за САЩ с ниска стойност приключи окончателно след изпълтителна заповед на американския президент Доналд Тръмп. Клаузата "de minimis" пестеше пари на бизнеса по целия свят, като стопирането на разпоредбата, която подхранваше малки и големи компании глобално, може да доведе до ръст на цените, съобщава CNBC.

Какво точно е "de minimis"? В продължение на близо десетилетие пратки на стойност под 800 щатски долара имаха разрешение да влизат в Съединените щати практически безмитно и с по-малко надзор. Сега тези пратки от компании като Tapestry, Lululemon и почти всеки друг търговец на дребно с онлайн присъствие ще бъдат обмитявани и обработвани по същия начин, както се обработват по-големите доставки.

Припомняме, че още през май Тръмп прекрати изключението за стоки, идващи от Китай и Хонконг, а на 30 юли разшири отмяната за всички страни, наричайки го "катастрофална вратичка", която се използва за избягване на мита и внос на "опасни или под пазарните" продукти в Америка.

Първоначално идеята беше "de minimis" да приключи през юли 2027 г. като част от широкообхватно законодателство, прието от Конгреса на САЩ, но изпълнителната заповед на Доналд Тръмп премахна разпоредбата много по-рано, давайки на бизнеса, митническите служители и пощенските служби по-малко време за подготовка.

"Краят на това правило, от глобална гледна точка, вероятно ще предизвика хаос", заяви Линли Браун, партньор в отдела за глобална търговия в счетоводната фирма EY.

Източник: iStock

Сега в сила влиза шестмесечен преходен период, през който ще се плаща такса от 80 до 200 долара на пратка в зависимост от страната на произход, обявиха от администрацията в Белия дом. Според бизнес анализатори действията на Доналд Тръмп ще нанесат удар най-вече по малкия бизнес в страната.

Затруднение във веригата за доставки и удар върху потребителите

Внезапната промяна вече е затруднила веригите за доставки от Франция до Сингапур и е накарала пощенските станции по целия свят временно да спрат доставките до САЩ, за да гарантират, че системите им са актуализирани и отговарят на новите разпоредби.

Това принуждава както големи, така и малки предприятия да преосмислят не само веригите си за доставки, но и цялостните си бизнес модели, поради въздействието, което промяната може да окаже върху печалбите им - предизвиквайки паника в заседателните зали в цялата страна, твърдят експерти по логистика.

"Очевидно това е голяма промяна за оперативните модели на компаниите, не само за Sheins и Temu, но и за компаниите, които исторически са имали електронни магазини и физически магазини", казва Браун.

Промяната удря и потребителите. Впрочем, те вече са под натиск от постоянната инфлация и високите лихвени проценти, но днес могат да станат жертва на още по-високи цени на широка гама от стоки - от колумбийски бански до специални кутии за рамен, доставяни директно от Япония.

Краят на "de minimis" може да струва на американските потребители най-малко 10,9 милиарда долара, или 136 долара на семейство, според доклад от 2025-а година. Националното бюро за икономически изследвания в САЩ изчислява, че потребителите с ниски доходи ще усетят най-голямо въздействие, тъй като те разчитат повече на по-евтините, вносни покупки.