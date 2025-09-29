Когато говорим за държавния бюджет, той има два стълба, като единият е макроикономически, който е свързан с дефицита. "Другият важен момент е, какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си, а не с колко ще бъдат увеличени заплатите на държавните служители", коментира бившият зам. - министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването "Здравей, България" на "Нова тв".

По думите му, "бюджетът не е създаден да се увеличават заплатите на държавни служители, а да се отделят средства за образование, социални услуги и т.н.".

В тази връзка водещият на предаването цитира изнесена информация, че "заплатата на член на Висшия съдебен съвет (ВВС) сега е 20 000 лева на месец, като те сами са предложили от 2026 г. тя да стане 24 000 лева".

"Вече сме на ръба на прегряване на икономиката, показват данните на макроиконоимческо ниво", каза Любомир Дацов. Според него, би трябвало да се предложи от правителството държавен бюджет с дефицит от 2%, а не от 5% - както би станало, ако всички предвидени сега разходи се реализират. (Припомняме, че според изискването на ЕК, страните от ЕС не би трябвало да имат дефицит по-висок от 3%.)

"Необходимо е "охлаждане" на иконоимката в сферата на пазара на труда, което през бюджета означава свиване на разходите и намаляване на дефицита", посочи бившият зам. - министър на финансите. "Сега вървим във финансов план по тътя на румънците - това което те започнаха да правят през 2018 г., нашето правителство започна през 2021 г.", посочи още Дацов.