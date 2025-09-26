Компанията за управление на архивни документи Reisswolf ("Райсволф България") обяви чрез БФБ откриването на две нови сгради в индустриалната зона на Божурище. Дружеството завърши проекта си за изграждане на нов комплекс за съхранение и управление на архиви.

Reisswolf е получила удостоверение за изпълнена инвестиция на 18 септември, като и двете съоръжения имат разрешение за въвеждане в експлоатация.

Проектът включва изграждане на две високотехнологични сгради за съхранение на документи, както и разширяване на капацитета за предоставяне на уеб хостинг услуги, услуги по доставка на софтуерни приложения, изграждане на информационна инфраструктура и доверително унищожаване на носители на данни.

Източник: БГНЕС

Компанията се листна на Българската фондова борса през 2024 г.

"Райсволф България" листна съществуващата си емисия акции на пазара за малки и средни предприятия beam на БФБ през септември 2024 г. Дружеството листна целия си капитал в размер на 8,4 милиона лева, като над 99% от него се държи от Ивайло Йорданов, който е неговият изпълнителен директор.

В последната година са сключени 4 сделки с акциите на компанията, като са прехвърлени 360 645 броя. Оборотът е за малко под 1,3 милиона лева. Акциите поскъпват с 6% на годишна база, а пазарната капитализация възлиза на над 31,4 милиона лева, става ясно от данни на БФБ.

Компанията увеличава приходите от дейността над два пъти през първата половина на 2025 година в сравнение с първата половина на 2024-та до близо 1,9 милиона лева от под 900 000 лева. Печалбата на дружеството за периода е за малко под 1 милион лева при само 71 000 лева година по-рано.

"Райсволф България" е на пазара у нас от 15 години и е изключителен франчайзополучател за страната на REISSWOLF International AG. Групата е водещ европейски доставчик в областта на съхранението и управлението на данни, носители и документи, прилагащ максимално високи стандарти за сигурност.

Компанията е със седалище в Хамбург, Германия и посредством франчайз партньори предлага услуги в над 40 държави, включително и в България.