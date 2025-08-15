От ЕКГ апарати до роботизирана рехабилитация и системи за подобряване на психичното здраве - това включва разнообразното портфолио на BTL. Производителят на медицинска апаратура е с чешки корен и има водещи позиции на глобалния пазар, но днес производството, логистиката и сервизната дейност се случват изцяло в Пловдив, а в София има развоен център.

Компанията в началото на лятото откри новия си голям завод, а амбицията ѝ е да разшири екипа си до 800 души и да внедрява в продуктовата си гама роботизация и изкуствен интелект. Това разказа в студиото на Money.bg изпълнителният директор на BTL Industries Веселин Каравасилев.

Компанията работи в три направления - кардиология, физиотерапия и естетика. Тя е първата с ЕКГ апарат с изкуствен интелект, пуснат на пазара. Той подпомага разчитането на резултатите, като освен това BTL има и софтуерно решение, което интегрира нейното оборудване в единна екосистема, която улеснява работата на лекарите.

При физиотерапевтичните апарати BTL е с най-голямото разнообразие на модели в глобален мащаб, а при машините за естетични процедури компанията е иноватор, посочи изпълнителният директор. Една от перспективните сфери на развитие през последната година и половина е роботизираната неврорехабилитация, чрез която се осъществява раздвижване на долните и горните крайници на пациенти след тежки травми, инсулти и т.н.

Каравасилев подчерта, че именно непрекъснатото интегриране на нови технологии е в основата на 30-процентовия ръст на производството на медицинска апаратура, който компанията отчита през тази година.

Източник: money.bg

Този растеж не е само при продукцията - когато BTL започва да планира новия си пловдивски завод през 2018 г., работещите в Пловдив са 250. Сега амбицията на ръководството е буквално през следващите няколко седмици да станат 800. Междувременно, заводът за около 100 млн. лева беше открит в началото на лятото. Той е на площ от 29 000 квадратни метра, има различни модерни системи, но освен това е близо до идеалния център на Пловдив - градът, в който тя развива производството си от 2002 г. насам.

По думите на Веселин Картавасилев локацията е по изрично изискване на собственика на компанията и макар изборът ѝ да е означавал по-скъп парцел, сега работниците имат лесен достъп с градски транспорт, лични автомобили и даже по велоалея. Това води и до по-малко кадрови проблеми в сравнение с компаниите, които се развиват в индустриалната зона.

"Като кореняк пловдивчанин бих казал, че е невероятно удоволствие човек да живее и да работи в Пловдив - един от най-красивите и най-стари градове в Европа. Да развиваш дейност в града има своите предимства - Пловдив е индустриален център, той дава много голям брой висококвалифицирани кадри, което помага да развиваме дейност, има технически университет и училища, с които си партнираме", подчерта той.

Въпреки това, BTL иска ли да привлича работници от трети страни - както много други индустриални компании у нас? "Не е на дневен ред. България може да даде много - една от причините BTL да се развива в България е че хората имат голямо желание да учат нови неща. Не гледаме към трети страни за персонал", беше категоричен Веселин Каравасилев.

По думите му изискванията към служителите се увеличават заедно със сложността на продуктите - сега има изделия с хиляди детайли, които се сглобяват дни наред. "Ние сме направили добра система за вътрешно развитие на нашите служители - по-важното е новите колеги да имат желание да учат нещата, другото е в нашите ръце", подчерта той.

А нови колеги се търсят - в над 30-те отдела на BTL в Пловдив има работа за специалисти във всякакви сфери: от оператори в производството през инженери и финансисти до специалисти в сферата на клиничните проучвания.

За разлика от някои компании, които сглобяват продукцията си предимно с вносни компоненти, BTL изгражда верига на доставки с все по-голямо българско участие: "Около 30% от доставчиците ни са български. От може би 450 различни доставчика 150 са български и голяма част дори са от Пловдив. Българската индустрия се развива и се стремим все повече външни доставчици да прехвърлим в България".

Целия разговор гледайте във видеото!