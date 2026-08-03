По време на онлайн среща седем страни от ОПЕК+ решиха да увеличат производството на петрол със 188 хиляди барела на ден от септември. С това организацията започва поетапно отменяне на съкращенията от 1,65 милиона барела на ден, договорени през 2023 г., се посочва в официалното изявление.

Корекцията е част от усилията на организацията за подкрепа на стабилността на пазара на петрол, като същевременно позволява на участващите страни да ускорят компенсацията за предишно свръхпроизводство.

Въпреки това, друго решение за съкращения на общо около 2 милиона барела на ден, въведено през 2022 г., остава в сила и е планирано да продължи до края на годината, пише Egypt oil and gas.

На този фон Съвместния министерски комитет за мониторинг изрази загриженост относно атаките срещу енергийната инфраструктура: "Възстановяването на повредените енергийни активи до пълен капацитет е едновременно скъпо и отнема много време, като по този начин се отразява на цялостната наличност на доставки."

Според Хорхе Леон - анализатор в Rystad Energy, сегашното решение няма да окаже голяма промяна в близко бъдеще, тъй като Ормузкия проток остава ограничен. "Истинското въздействие върху пазара ще дойде, когато нормалните експортни потоци се възобновят", добави той пред Hurriyet Daily News.

Много от членовете на ОПЕК+ не могат да произвеждат толкова петрол, колкото им позволяват официалните цели поради намаляване на производствения капацитет в резултат на военните действия в района.

Пример за това е Русия, която в момента добива около девет милиона барела на ден, докато целта ѝ е 9,8 милиона барела. Причината за това са атаките с дронове от Украйна срещу петролната ѝ инфраструктура.

Така на този етап увеличаването на целите не е гаранция за изпълнението им. Засега блокирането на Ормузкия проток изглежда като най-голямо препятствие. Нестабилната ситуация и разнопосочните сигнали за протичането на преговорите правят всяко решение още по-рисково.