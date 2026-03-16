Нестабилността в Персийския залив, покачващите се цени на петрола и проблемите с доставките на втечнен природен газ (LNG) увеличиха интереса към въглищата като важен енергиен ресурс, въпреки че мнозина напоследък ги смятаха за гориво от миналото. Това пише водещата японска икономическа медия Nikkei, анализирайки последните тенденции на енергийните пазари.

"За двете седмици след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, цените на LNG на спот пазара почти се удвоиха. Това се отразява и на международните пазари на въглища, чието търсене се увеличава значително", отбелязва изданието.

Към 9 март, по информация на Nikkei, цените на австралийските въглища са се повишили с 12% в сравнение с предходната седмица, достигайки 129 долара за тон. Това е най-високото ниво от декември 2024 г.

В Европейския съюз спот цените на въглищата са се повишили до най-високото си ниво от октомври 2023 г.

"Преди това цените им оставаха относително ниски, отчасти поради нарастващото използване на възобновяема енергия в Китай, но събитията в Близкия изток драстично промениха пазарната ситуация", отбелязва Nikkei.

Дори в страните от Европейския съюз, където въглищните електроцентрали бяха активно извеждани от експлоатация, напоследък се чуват призиви за продължаващото им използване като мярка за енергийна сигурност. Причината е, че отказът от въглищата може да лиши икономиката от жизненоважен "спасителен пояс", ако настоящият шок от събитията в Близкия изток се повтори, пише Nikkei.