Такаши Котегава, известен като BNF, започва да търгува с 1,6 милиона йени (около 14 хиляди долара) в началото на 2000-те години в Япония.

Двадесет и пет години по-късно състоянието му възлиза на над 153 милиона долара.

Формула за успех

Моментът се оказва благоприятен заради срива на дот-ком компаниите, разказва Trading View.

Макар да няма финансово или икономическо образование, Котегава отделя много време в наблюдаване и изучаване на пазара по време на възходи и кризи, както и реакцията на участниците. Така той достига до извода, че търговията е 80% психология, 20% логика.

"Хората повтарят едни и същи грешки на пазара всеки ден. След като разберете това, нямате нужда от прогнози", обяснява той.

Според него истинското умение не е в намирането на следващата голяма акция, а в контролиране на реакциите, когато другите загубят. Котегава дава приоритет на менталната си сила над паричната печалба. Вярва, че пазарът възнаграждава търпението, а не активността. Въпреки това, признава значението на скоростта при инвестициите затова разработва своя формула, която му показва кога е настъпил моментът.

Освен разпознаване на емоциите на играчите на пазара, от голямо значение е и широкият контекст. Търговецът проучва компаниите - новините от първо лице, финансовите отчети и движението на работници. Инвестира тогава, когато забелязва несъответствие между паниката в публичното пространство и резултатите на компанията.

"Когато хората се страхуват да купуват, аз купувам. Когато се чувстват сигурни, аз продавам", обяснява стратегията си японецът.

Например, срив на акции с 20-30% за кратък период често сигнализира за свръхреакция на пазара, разказва Trading Mindset Lab. Котегава купува, когато цените се сриват и продава по време на "периода на отскока", без да чака нов връх.

Източник: iStock

Именно така прави милиони по време на кризата с японския интернет доставчик Livedoor през 2006 година, когато обвинения за измама с ценни книжа обезценяват акциите на компанията. Тогава Котегава започва да ги изкупува в малки количества. Само за няколко седмици, след като паниката отшумява, стойността на портфолиото му се увеличава значително.

Въпреки това японецът казва, че използва парите като инструмент, а не като цел. В противен случай хората започват да мислят нерационално и губят фокус.

Лична философия

Освен с големия си успех на борсата, Такаши Котегава привлича вниманието на световната общественост заради необичайния си начин на живот.

Въпреки значителното си състояние, той не притежава луксозни имоти, яхти и други подобни вещи, които се свързват с милионерите. Напротив, той продължава да търгува от спалнята в апартамента си в Токио и да яде рамен в чаша.

Причината за това е разбирането на Котегава, че екстравагантността превръща печалбите в зависимост, тя поражда желание да се печелят пари на всяка цена, а породилото се напрежение от това, води до грешки.

BNF започва деня си с преглед на минали сделки, като се концентрира не върху тези, от които е загубил, а върху тези, които са му повлияли емоционално. Казва, че избягва медиите и стреса и се опитва да поддържа тялото си здраво, защото смята, че е умствената острота изисква физически баланс.

Благодарение на самоконтрола, силната психика и познанията за пазара, Такаши Котегава се превръща от обикновен геймър в милионер и пример за един от най-добрите търговци на японската борса. Той използва нестабилността, паниката и нетърпението на останалите играчи, за да се открои и натрупа нетно състояние от 153 милиона долара.

Материалът не представлява съвет за купуване или продаване на активи