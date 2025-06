Американският инвеститор и предприемач Антъни Помплиано обяви създаването на нова ?иткойн съкровищна компания. Тя ще държи до 1 милиард долара от най-голямата криптовалута в света в своя баланс, предава Reuters. Помплиано коментира в изявление, че неговата фирма за финансови услуги ProCap BTC ще се слее с Columbus Circle Capital I - компания за придобиване със специална цел, за да създаде ProCap Financial.

Няколко публични компании са използвали BTC съкровищни ​​стратегии, които включват разпределяне на част от техните пари и резерви към Биткойн, за да повторят успеха на софтуерната компания Strategy (MSTR.O), отваря нов раздел, който започна да натрупва криптовалутата през 2020 г. и сега държи цифровия токен на стойност над 63 милиарда долара.

Източник: iStock

Новината идва, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да преразгледа политиките за криптовалута, включително чрез призиви за създаване на стратегически резерв за Биткойн, след като привлече пари в брой от индустрията още по време на предизборната си кампания.

Помплиано, един от най-големите инвеститори в крипто пространството през последните няколко години, коментира, че ProCap BTC е набрал 500 милиона долара в собствен капитал и 250 милиона долара в конвертируеми банкноти, което той нарича "най-голямото първоначално набиране на средства в историята" за Биткойн съкровищна компания.

За разлика от традиционните Биткойн съкровищни ​​компании, ProCap Financial ще използва своя BTC баланс, за да генерира приходи и печалба чрез различни стратегии, включително кредитиране, деривати и други продукти и услуги. Водещите институционални инвеститори Citadel, Susquehanna, Jane Street и Magnetar са ангажирали капитал, както и крипто фирмите Off the Chain Capital, Pantera, Coinfund, Parafi, Blockchain.com и FalconX.

"Наследената финансова система се разрушава от Биткойн пред очите ни", казва Помплиано.

целта на инвеститира е разработването на платформа, която не само ще придобива Биткойн, но също така ще прилага решения за намаляване на риска, за да генерира устойчиви приходи и печалби от новсъздадени Биткойн холдинги.