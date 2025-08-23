Повече от половината милионери може да напуснат Великобритания, ако правителството на страната продължи с осъществяване на идеята си за въвеждането на данък върху богатството, пише вестник Times, позовавайки се на проучване на изследотателската компания Walr.

"Проучване сред над 1000 от най-богатите хора в страната установи, че 53% от тях има голяма вероятност да напуснат Великобритания, ако министърът на финансите Рейчъл Рийвс продължи с реализиране на замисъла за въвеждането на данък върху богатството", се казва в статията.

Около 60% от анкетираните заявяват, че животът им може да бъде по-добър в чужбина. Най-популярните дестинации за преместване за богатите британци са: САЩ (35%), Канада (33%), Австралия (25%) и ОАЕ (17%).

От друга страна, около 67% от анкетираните богаташи обаче заявяват, че все още смятат Великобритания за привлекателно място за инвестиции.

По-голямата част от анкетираните милионери (81%) продължават да се чувстват богати, въпреки нарастващите разходи за живот във Великобритания и данъчната тежест.

Като се има предвид прогнозния бюджетен дефицит от 50 милиарда британски лири (67,5 милиарда долара), правителството на страната обмисля промени в данъчната политика, включително данък върху капиталовите печалби и данък върху наследството, пише вестникът.

В проучването, проведено от компанията за събиране на данни Walr от 31 юли до 8 август, са взели участие 1009 пълнолетни жители на Великобритания на възраст до 70 години, чието лично богатство надвишава 1 милион британски лири (1,35 милиона долара).

Напомня се, че през април британският финансов министър премахна специалния данъчен режим за нерезиденти, който позволяваше на богати чужденци живеещи в страната, да предпазват доходите си получени зад граница, от данъчно облагане във Великобритания.