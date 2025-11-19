Запознайте се с Емил. Отскоро той е тийм лидер в IT компания, като ръководи средно голям екип, на който иска да покаже своето уважение и признателност. Коледа наближава и Емил се сеща, че това е подходящ момент за приятна изненада. Мениджърът търси бързо и лесно решение за празнични подаръци, но иска да избяга от клишето.

Някои може би ще кажат, че календарът, тефтерът, картичката, коледните украшения и хубавото вино са винаги на мода. Може и да са прави, но Емил държи да подари нещо по-запомнящо се. Иска да подари емоция, и в същото време да не му мисли много.

Изживяване, вместо сувенири за Коледа

Тук на помощ на нашия герой идва Gift Come True. "Гифт картата", закупена на определена стойност според бюджета, отреден за празнични подаръци, дава възможност за избор от над 1000 преживявания. Много от тях са ексклузивни - разработени са от екипa на Gift Come True съвместно с партньорите на компанията: от спорт и приключения, през уроци и кулинарни курсове, до релакс и уелнес преживявания.

Валидността на "Гифт картата" е 12 месеца - период, в който служителят спокойно да избере и да оползотвори подаръка си, но не прекалено дълъг, за да забрави. В случай, че изживяването, на което служителят се е спрял, е на по-ниска цена, може спокойно да се възползва от разликата за следващ повод.

"Гифт картите" за целия колектив могат да бъдат на една и съща цена, което прави решението още по-бързо, особено когато става дума за големи бизнеси. При по-малки екипи или тогава, когато компанията добре познава служителите си, може да се избере "Гифт карта" за определено изживяване на дадена сума. Gift Come True дава решение за фирми от всякакъв мащаб и сектор.

"Все повече мениджъри осъзнават, че материалните подаръци като сувенири, канцеларски принадлежности или ваучери за стоки вече не успяват да предадат ефективно послание на признание. Хората търсят емоция, смисъл и възможности за личен избор. Ценят моментите, които оставят спомен, а не предмета, който стои на бюрото", подчертават от екипа на Gift Come True.

Емоция в кутия

Следва още една история. Запознайте се с Мартин. Той е креативен директор в рекламна агенция. Ръководи малък екип от творци, дизайнери, копирайтъри и маркетинг специалисти, като познава много добре всеки от тях. За мениджъра е важно тази Коледа да ги изненада чрез индивидуални подаръци, изразяващи лично отношение.

Мартин знае, че Деница обича планината и плуването, и ще може да й подари карта на Gift Come True за спа преживяване в планински курорт. За Георги подходящ подарък е ездата, за Мария - полетът с балон, за вечно снимащата се Нели - фотосесията, а за Иван, който обожава да готви, Мартин избира кулинарния курс.

"Преживяванията създават усещане за щастие, което остава дълго, след като моментът е отминал. Изследвания показват, че емоционалните подаръци носят по-високи нива на удовлетворение и дългосрочна ангажираност в сравнение с материалните. И решение за този въпрос има - събираме радостта от предстоящо изживяване и жеста към служителя в красива кутия с "гифт карта". Подаръкът преживяване е хем емоционален, хем практичен", допълват от Gift Come True.

Проучване: "Гифт картите" са в тренда

Според проучване на базираната в Обединеното кралство компания за корпоративни подаръци WellBox именно "гифт картите" са сред най-предпочитания коледен подарък в корпоративните среди. Защото именно те предизвикват усещане за истинска признателност - момент на радост и чувство, че си видян.

Анкетата показва, че 54% от професионалистите казват, че са изхвърлили корпоративен подарък от вида на брандирани подложки за чаши и други подобни предмети, без никога да ги използват. Същевременно 80% избират уелнес подаръци, а 44 на сто предпочитат каквито и да е "гифт карти".

Какъв е изводът? Забравете за стандартното. Изберете нещо полезно, смислено и добре представено. И не залагайте на "каквито и да е", защото с "гифт картите" подарявате не просто услуга, а изживяване.

Впрочем, подаряването на емоция е чудесен вариант и за корпоративен коледен подарък към бизнес партньор. В допълнение към отлежалото вино или бутиковото уиски, да речем.

Не на последно място, "гифт картите" на Gift Come True могат да бъдат в брандирана елегантна опаковка (кутия или плик) и с индивидуално послание, което прави нещата още по-лични. Ако предпочитате - и дигитални, за изпращане по имейл.