Kering, собственикът на Gucci, обяви, че ще продаде козметичното си подразделение на L'Oréal за 4 млрд. евро. Сделката е първи решителен ход на новия главен изпълнителен директор Лука де Мео за ограничаване на дълга на групата и съсредоточаване върху основния ѝ моден бизнес.

Френският гигант в красотата L'Oréal ще придобие марката за парфюми Creed, както и изключителните 50-годишни права за разработване на аромати и козметика под етикетите Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga. Лицензът за парфюмите Gucci, който в момента държи Coty, ще бъде прехвърлен след изтичането му, очаквано през 2028 г.

Сделката бележи важна стъпка към намаляване на нетния дълг на Kering, възлизащ на 9,5 млрд. евро към края на юни, без да се броят още 6 млрд. евро дългосрочни лизингови задължения, които тревожат инвеститорите.

Компанията се бори с продължителен спад в продажбите на Gucci - нейния водещ и най-печеливш бранд - особено на фона на отслабналото търсене в Китай. Само през последното тримесечие приходите на марката се сринаха с 25% на годишна база.

Лука де Мео, поел поста през септември, е решил да прекрати един от ключовите стратегически завои, направени от предшественика му Франсоа-Анри Пино, чиято фамилия контролира групата. Kering създаде звеното си за красота през 2023 г., след като купи Creed за 3,5 млрд. евро с идеята да намали зависимостта си от Gucci. Но бизнесът така и не успя да се развие и отчете оперативна загуба от 60 млн. евро за първото полугодие.

Продажбата идва като най-голямата до момента сделка на L'Oréal - по-мащабна дори от придобиването на австралийската марка Aesop за 2,5 млрд. долара през 2023 г. Компанията вече произвежда успешни парфюми под марката Yves Saint Laurent, чиито права купи от Kering през 2008 г. за 1,15 млрд. евро.

Според източници на Reuters,

обмисля и други възможности за придобивания, включително участие в бъдеща сделка с Armani Group, след като името ѝ бе посочено в завещанието на покойния Джорджо Армани като един от предпочитаните купувачи на миноритарен дял от модната къща.