Китайската играчка Labubu бързо завладя световния пазар, превръщайки се в символ на детството на едно цяло поколение, напомняйки възхода на тамагочи. През последните няколко месеца на 2025 година обаче печалбите на компанията Pop Mart International Group спаднаха значително, а акциите ѝ се понижиха с 40%. Този пример показва нестабилността и несигурността на бизнеси, които се разрастват мигновено, разчитайки на мода, реклама и емоционално въздействие.

Ситуацията в Малайзия обаче е по-различна. Подобно на все по-популярната на Запад матча (разбирайте зелен чай), преди близо десетилетие дурианът "превзема" китайските пазари, превръщайки се в билет от тотото за малоазиатските фермери. Сега обаче ситуацията е напът да се върне с десет години назад.

"Най-миризливият плод"

Дурианът е тропическо растение, което се характеризира с отличителни "бодли" от външната част на кората, жълта, месеста сърцевина и силна неприятна миризма, която дори става причина за забраната му на затворени места като някои хотели и самолети. Той се среща както в цялостния си вид, така и под формата на паста, която влиза в състава на други продукти като сладолед, пай и дори пица.

Макар да е традиционен продукт за региона, преди близо десет години китайските потребители го откриват, което увеличава консумацията му толкова, че превръща част от фермерите в милионери. В най-големите производителки на плода - Малайзия, Тайланд и Виетнам, дори се изкореняват кафени дървета и джунгли, за да се разчисти терен за плантациите.

Тази тенденция е повлияла на културата дотолкова, че малайзийският израз за неочаквана печалба е "durian runtuh".

Според The New York Times Китай е основен вносител на дуриан, като през 2023 година страните от региона на Югоизточна Азия са изнесли продукция на стойност 6,7 милиарда долара - дванадесет пъти повече, отколкото шест години по-рано. Освен печалби от продажбата му, производителките печелят от чуждестранни (най-вече китайски) инвестиции във фабрики за опаковане и логистика.

Обикновено цената на плода е от 2 до 10 долара, като най-високия клас може да достигне стотици долари, превръщайки се в символ на статус. Сега обаче цените му в Малайзия са паднали десет пъти, пише изданието.

Проблемите на производителите

Силната миризма на плода се оказва пречка при транспортирането му. Алтернативите на фермерите са изпращането му, докато е още зелен, или замразяването му, което оказва влияние на вкуса. Така Тайланд въвежда пунктове за инспекция на качеството преди изпращане, а Китай променя регламентите си, като въвежда условие за прясното състояние на продуктите.

Това води до понижаване на търсенето и цената на дуриана. "Ние, фермерите, наблюдаваме 60% спад в печалбите през този сезон", обяви малайзийски бизнесмен пред The New York Times.

От друга страна, местните потребители са доволни от по-ниските цени на плода, които не са били толкова достъпни от години, а правителството изкупи част от излишъците в опит да помогне на фермерите.

Според министъра на земеделието Мохамад Сабу пренасищането е временно и следващият пиков сезон - през юни - ще бъде по-ясен тест за текущото състояние на пазара.

В същото време MSN съобщава, че износът на дуриан на Виетнам за Китай се е увеличил с 469% на годишна база през първите два месеца на 2026 г. (особено покрай Лунната Нова година), като дори се отбелязва покачване на цената при някои сортове. Това показва, че интересът на китайските потребители се увеличава, но предпочитанията им към качеството преструктурира веригата на доставки, като наскоро Пекин подписа търговски споразумения с Камбоджа, Индонезия, Филипините и Лаос, пише BBC.

"Трябва да накараме веригата за доставки да се съобрази с тази промяна в износа на пресни дуриани", коментира пред The New York Times Ерик Чан - президент на Асоциацията на производителите на дуриани в Малайзия.

Друг проблем, пред който са изправени малайзийските фермери, е пробивът на Китай в отглеждането на плода. Това може да доведе до още по-голяма криза в сектора. Поради тази причина най-големите производителки се ориентират към други пазари като Тайван и Перу. Проблемът обаче остава, тъй като мащабите им са значително по-малки от тези в Китай, а хиляди дървета, посадени преди години, тепърва започват да дават плод.

Въпреки това, азиатските производители се оплакват от до 40% по-малка продукция заради неблагоприятни метеорологичните условия.

Интересът на китайския пазар към дуриани се оказва златен билет за малайзийските фермери. Той подпомага не само развитието на местния бизнес и икономика, но става причина за подобрения в инфраструктурата - от влакове и контейнери до пътища и по-нови автомобили. Спадът на интерес към местната продукция обаче е напът да върне страната с десетилетия назад. За да предотвратят това, фермерите трябва да се адаптират към новите предпочитания и изисквания на потребителите.