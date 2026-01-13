Повече от 200 000 сателита в ниска околоземна орбита се готви да изстреля Китай, става ясно от документи, внесени в Международния съюз по телекомуникации (ITU). Това е драматична ескалация на конкуренцията за ключови позиции на ниска околоземна орбита.

Заявките, подадени през последната седмица на декември 2025 г., значително превишават всички предишни предложения за сателитни констелации и идват само дни след като американските регулатори одобриха разширяването на мрежата Starlink на SpaceX.

Китайските заявки се доминират от две масивни констелации, обозначени като CTC-1 и CTC-2, всяка от които с по 96 714 сателита. И двете са били подадени от Института за използване на радиоспектъра и технологични иновации, национален изследователски институт, новорегистриран в китайската провинция Хъбей на 30 декември 2025 г. — един ден след подаването на документите до ITU.

Други китайски сателитни оператори също са декларирали плановете си, като така общо новите сателити на КНР надминават 200 000.

За сравнение, SpaceX е очертала дългосрочна визия за разширяване на Starlink до приблизително 42 000 сателита — около една пета от китайската заявка.

Федералната комисия по комуникациите на САЩ обяви в петък одобрението си SpaceX да изведе допълнителни 7500 сателита Starlink от второ поколение, повишавайки общия разрешен брой на компанията до 15 000.

SpaceX трябва да разгърне половината до декември 2028 г. и да завърши внедряването до декември 2031 г.

Според правилата на ITU, сателитните оператори трябва да изведат космически апарати в орбита в определени срокове, или рискуват да загубят свързаните с тях спектърни и орбитални права. Ранните заявки са станали ключов фактор в глобалната надпревара за разгръщане на сателитни съзвездия, тъй като радиочестотните диапазони и орбиталните позиции са ограничени ресурси.

Нарастващото задръстване в ниската околоземна орбита засилва притесненията относно риска от сблъсъци. Скорошно проучване установи, че сателитите, принудени да извършват повече от 10 маневри за избягване на сблъсък месечно, са нараснали от 0,2% през 2019 г. до 1,4% в началото на 2025 г.