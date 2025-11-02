Пътят на Барак Обама от обществен активист до 44-ти президент на Съединените щати е един от най-емблематичните в съвременната американска история. Но отвъд политическото си наследство, той изгради финансова империя, която продължава да расте почти десетилетие след напускането на поста, пише GoBankingRates.

Към 2025 г. бившият президент има приблизително нетно състояние от 70 милиона долара. През мандата си от 2009 до 2017 г. Обама получаваше годишна заплата от 400 000 долара, заедно с надбавки за пътувания, представителни разходи и други.

След напускане на длъжността започна да получава годишна пенсия от над 200 000 долара, като включи и редица други източници на доходи.

Литературен успех

Книгите са основен източник на богатството на Обама. През 2005-2006 г. той сключи сделка с Random House за няколко книги и аванс от 1,9 милиона долара за "Дързостта на надеждата". Това стана след участието му на на конференцията на Демократическата партия през 2004 г.

Получи и над 847 000 долара аванс за "Мечти от баща ми", плюс 378 237 долара допълнителни авторски възнаграждения.

През 2007-2008 г. Обама получи почти 3,3 милиона долара авторски възнаграждения от Random House и близо 816 000 долара за "Мечти от баща ми".

Президентското семейство подписа обща книжна сделка с Penguin Random House, на стойност над 65 милиона долара за две книги - по една от всеки от супружеската двойка.

Барак Обама пусна първия том на мемоарите си "Обещаната земя" през ноември 2020 г. До декември 2020 г. книгата продаде 7,6 милиона копия по света и се превърна в един от най-продаваните политически мемоари в историята, с оценка най-малко 60 милиона долара. Мемоарът на Мишел Обама "Моята история" също беше мегабестселър.

Публични изяви и медийни продукции

Като бивш президент и носител на Нобелова награда за мир, Обама може да спечели до 400 000 долара за едно публично изявление.

През септември 2017 г. той произнесе реч на конференция за здравеопазване, организирана от Cantor Fitzgerald, като хонорарът му беше именно толкова пари, т.е. равен на годишната му президентска заплата.

Сем. Обама основаха Higher Ground Productions и подписаха продуцентска сделка с Netflix през 2018 г., оценена на около 50 милиона долара. Като част от тази сделка, Обама беше изпълнителен продуцент на три филма, пуснати на стрийминг платформата - "Остави света зад себе си", "Американска симфония" и "Ръстин".

След приключване на подкаст сделка със Spotify през пролетта на 2022 г., Higher Ground Productions подписа ексклузивна световна многогодишна сделка с Audible, което потенциално даде на продукциите им по-широка аудитория.

Живот след президентството

Семейството притежава къща на стойност 1,6 милиона долара в Чикаго, която сега струва над 3 милиона долара на текущия пазар на недвижими имоти, както и имение за 11,7 милиона долара в Мартас Винярд.

Обама е един от петимата живи бивши президенти и се е върнал към корените си на обществен активист, работейки по въпроси, важни за него по време на президентството - контрол на оръжията, имиграция, ядрено неразпространение, расови отношения и реформа на наказателната система.

Според Закона за бивши президенти от 1958 г., Обама получава пожизнена пенсия, равна на министерска заплата - 205 700 долара годишно. Сред другите привилегии след президентството са здравно осигуряване, денонощна защита от "Сикрет сървис", както и средства за офис, персонал и свързани разходи.