Бившият президент на Съединените щати Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама са доста заета двойка. От участия в събития по цел свят до писане на мемоари и подписване на мащабна сделка с Netflix, животът на семейство Обама след Белия дом много доходоносен, пише Business Insider.

Книгата на Мишел Обама "Becoming" беше публикувана през ноември 2018 г. и става най-продаваната книга в САЩ.

Заедно с шестцифрената пенсия, която всички бивши президенти получават - са допринесли значително за увеличаване на богатството на семейство Обама, което е най-малко 40 милиона долара, според оценката на GoBankingRates за 2018 г. Според New York Post наскоро богатството им е достигнало 135 милиона долара.

От филантропски каузи до слънчеви екскурзии и влагане на дългосрочни инвестиции в образованието на дъщерите си, ето как семейство Обама харчи парите си.

Обама влязоха в Белия дом с богатство на стойност от 1,3 милиона долара през 2008 г. Оттогава то нарасна до поне 40 милиона долара, според изчисленията за 2018 г.

От 2005 г. (когато Барак Обама се присъедини към Сената на САЩ) до 2016 г., семейството печели около 20,5 милиона долара от правителствената заплата, авторските възнаграждения, приходите от инвестиции и доходите на Мишел Обама от работата й в University of Chicago Hospitals, преди да стане първа дама.

Обама печели 400 000 долара годишно през осемте си години като президент, а сега взима годишна пенсия от около 200 000 долара като бивш президент.

Лъвският дял от богатството на Обама идва от книги. От 2005 г. до 2016 г. Обама печели 15,6 милиона от книгите си "The Audacity of Hope", "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" и "Dreams From My Father,", съобщи Forbes, позовавайки се на данъчни справки и документи.

Но доходоносната му кариера като автор не е приключила. През 2017 г. той и Мишел подписаха сделки за книги на стойност от 60 милиона долара.

Мемоарната книга на Мишел на име Becoming е публикуван през ноември 2018 г. Към март 2019 г. от него за продадени около 10 милиона копия.

Освен това тя е продала 25 различни стоки, свързани с книгата, включително чаши, които се продават на дребно за 20 долара и свещи, които се продават на дребно за 35 долара.

Книгите не са единственият източник на доходи на семейството. През 2018 г. те подписаха сделка с Netflix, която се оценява на 50 милиона долара, според The ​​New York Post. Тя е за направата на документален филм с едноименно заглавие по книгата на Мишел.

Откакто напуска президентския офис, Обама е спечелил 400,000 долара за речи на публични събития.

Според някои съобщения Мишел печели 225 000 долара от речите си.

Билетите за тура й за представянето на книгите си за 2018 г. в центъра на Barclay's в Бруклин варират от 307 до 4 070 долара.

Съвсем наскоро Мишел обяви планове да бъде домакин на ексклузивен подкаст на Spotify. "Подкастът на Мишел Обама" ще разгледа междуличностните отношения.

Като се има предвид всичко това, семейство Обама вероятно са спечелили 242,5 милиона долара след президентството, изчислява American University през 2017 г.

Eто как харчат богатството си:

Семейство Обама мисли дългосрочно, що се отнася до парите. През 2007 г. Обама закупи Bright Directions age-based growth plans, всеки на стойност от 50 000 до 100 000 долара, за да плати за обучението на Малия и Саша в колежа. Малия започна обучението си в Харвард през есента на 2017 г., докато Саша започва в университета в Мичиган през есента на 2019 г.

Те правят и инвестиция в недвижими имоти. След като напуснаха Белия дом, те купиха имение от 8 200 квадратни метра във Вашингтон, окръг Колумбия, за 8,1 милиона долара, като преди това го бяха наели. По време на закупуването му той беше вторият най-скъп дом в квартала, след този на Джеф Безос.

Те все още притежават дома си в квартал Хайд Парк в Чикаго, който купиха за 1,65 милиона долара през 2005 г.

В края на 2019 г. семейството закупи 6,892 квадратни метра къща на Martha's Vineyard за 11,75 милиона долара. Според доклада на Vineyard Gazette, имотът е около 30 декара, с изглед към голямото езеро в Едгартаун.

Обама обичат и ваканции След напускането на Белия дом първо се отправиха към Южна Калифорния и после към остров Некер, където Обама бе забелязан с кайтсърф с Ричард Брансън.

Обама посещава и Хаваи и остров Тетиароа във Френска Полинезия, където луксозен курорт, наречен The Brando нощувка в единична стая може да струва от 3,034 до 4,318 долара.

Семейството е било забелязано и на яхтата на Дейвид Гефен с Опра, Том Ханкс и Брус Спрингстийн, както и на дегустация на вино в Тоскана и речен рафтинг в Индонезия.

Администрацията за общи услуги е длъжна да предостави на бившия президент достатъчно пари за покриване на пътни и бизнес разходи, така че е трудно да се каже колко от собствените пари семейството харчи за ваканциите си.

Но гардеробът не е включен в пакета от "президентски предимства".

Докато Мишел се облича със скъпи дизайнерски дрехи като от Naeem Khan и рокля от Versace на стойност 12 000 долара за специални събития като първа дама, тя също е известна със своя непринуден стил. Често е забелязана в достъпни марки като J. Crew, Target и Converse.

Разбира се, тя се нуждае от перфектни тоалети за някои официални случаи, за което тя и Барак винаги отделят време. Веднъж двойката беше забелязана да присъства на концерт на Бионсе и Джей-Z.

Но за всичко са толкова разточителни, както за ваканциите си. Мишел например често посещава спортни класове в SoulCycle, където цената е 36 долара за клас или 900 долара за 30 посещения.

Семейство Обама харчи значителна част от парите си за филантропия. От 2009 г. до 2015 г. те дали 1,1 милиона долара за благотворителност, съобщава Forbes.

През този период те се фокусираха върху благотворителни организации с акцент върху афроамериканските каузи, ветерани, помощ при бедствия, бездомни хора и здравни заведения. Повече от половината от даренията им отиват за организации за деца в нужда.

Обама дари всички печалби след от детската си книга "На теб аз пея", за да предостави стипендии за деца на ранени и паднали във войната войници. Даренията възлизаха на 392 000 долара от 2009 г. до 2015 г.

През 2015 г., предпоследната година от службата на Обама, семейството дари над 64 000 долара, или около 15% от приходите си, на 34 благотворителни организации, съобщава Time, позовавайки се на данъчни декларации.

Но нищо от това не включва най-голямото дарение на Обама до момента: неговата Нобелова награда за мир в размер на 1,4 милиона долара през 2009 г., като всичко това той дари на множество благотворителни организации.