Този четвъртък по време на посещение на летището край Аликанте испанският премиер Педро Санчес обяви безпрецедентен план за инвестиции в летищната мрежа на Испания. Общата им стойност е 12,8 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в периода 2027-2031 г., посочва RTVE.

Сумата представлява четирикратно увеличение спрямо предишния период и е "най-голямата инвестиция в нашата мрежа през последните десетилетия". От летището "Аликанте-Елче Мигел Ернандес" Санчес заяви, че "това е стратегията, която ще ни позволи да продължим модернизацията и разширяването не само на основните испански летища, но и на всички, които трябва да се адаптират към растящото търсене."

Премиерът представи инвестициите за следващия петгодишен план DORA III (съкращение от Documento de Regulación Aeroportuaria) в присъствието на министъра на транспорта и устойчивата мобилност Оскар Пуенте и председателя и главен изпълнителен директор на националния летищен оператор Aena, Мауриси Лусена.

От почти 13-те милиарда евро около 10 млрд. са за инвестиции, а останалите са свързани с търговската дейност на Aena. За сравнение, Пуенте уточни, че предишният план DORA II е инвестирал 2,7 млрд. евро и общо 3,5 млрд. евро.

"Задължението на правителството и на Aena е да не се успокояваме след успехите", коментира министърът. "Нито една страна в света не е отбелязала такъв ръст на въздушния трафик след пандемията, както Испания." Той изтъкна, че испанските летища са отчели рекорден пътнически трафик през последните две години, като през тази се очаква броят на пътувалите да надхвърли предишните постижения и да достигне 320 млн. пътници.

Разширение на Барахас, Ел Прат, Аликанте и още...

Сред проектите, предвидени да се реализират с тези средства, е разширението на летището "Ел Прат" в Барселона, което операторът на летищата договори с Generalitat (правителството на автономна област Каталуния) през юни за 3,2 млрд. евро. Очаква се проектът да бъде одобрен през 2028 г., а самото строителство да започне две години по-късно. Разширението трябва да бъде завършено през 2033 г.

Други близо 4 млрд. евро са заделени за столичното летище "Адолфо Суарес Мадрид-Барахас", включително разширение на терминали T4 и T4S, обновяване на T1, T2 и T3, както и подготовка на инфраструктурата за високоскоростен железопътен транспорт и нови линии на метрото.

Премиерът Санчес уточни, че "над 1 млрд. евро" ще бъдат насочени към летището в Аликанте за разширение на терминалната сграда и изграждане на нова пътека за рулиране. Той подчерта, че инвестиционният импулс ще обхване всички летища в мрежата и даде пример, че за реновацията на терминала на летището в Палма де Майорка са предвидени 559 млн. евро.

Финансиране от Aena

Главният изпълнителен директор на Aena, Мауриси Лусена, увери, че тези инвестиции "не се определят от политически интереси или баланс между автономните области", а се основават "изключително на технически оценки на трафика", регулирани от законодателството, със задължителни консултации с авиокомпаниите и независим надзор от Комисията за националните пазари и конкуренцията (CNMC).

"Тези инвестиции се финансират от ресурсите на Aena, без да се използват средства на испанските данъкоплатци", припомни висшият ръководител на оператора, акцент, върху който се спря и министърът на транспорта.

Koи ca Аеnа

Gruро Аеnа e нaй-гoлeмият oпepaтop нa лeтищa в cвeтa пo бpoй пътници, cъc ceдaлищe в Maдpид. Koмпaниятa yпpaвлявa 46 лeтищa и двa xeлиĸoптepни тepминaлa в Иcпaния, Лoндoн-Лyтън във Beлиĸoбpитaния, 17 лeтищa в Бpaзилия, ĸaĸтo и yчacтвa в ĸoнцecия нa 12 лeтищa в Meĸcиĸo.

Аеnа e пyбличнa ĸoмпaния, в ĸoятo дъpжaвaтa чpeз иcпaнcĸaтa xoлдингoвa cтpyĸтypa ЕNАІRЕ пpитeжaвa мaжopитapeн дял oт 51%. Ocтaнaлитe aĸции ce тъpгyвaт нa бopcaтa в Maдpид и ca coбcтвeнocт нa инcтитyциoнaлни и индивидyaлни инвecтитopи.

Трафик, пътнически комфорт и екологична устойчивост

Правителството обобщи, че приоритетите на инвестиционната програма са да отговори на нарастващото търсене, "да подобри изживяването на пътниците" по отношение на "удобство и безопасност" и да напредне в екологичната устойчивост.

По тази линия от Монклоа (официалната резиденция на испанския премиер) уточниха, че 1,5 милиарда евро ще бъдат насочени към технологични, иновационни и устойчиви проекти с цел постигане на "нетни нулеви емисии" до 2030 г., двадесет години преди глобалния ангажимент на авиационния сектор.

Министър Пуенте призна, че завършването на строителните дейности и промените в инфраструктурата ще изискват "дълъг период от време".