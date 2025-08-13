Американските фондови пазари затвориха на исторически върхове, след като инвеститорите засилиха залозите за значително понижение на лихвените проценти от страна на Федералния резерв още тази есен. И трите основни индекса - S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite - отчетоха нови рекордни стойности, подкрепени от надеждите за паричен стимул и охлаждането на инфлацията.

Според последните пазарни прогнози вероятността Фед да намали основната лихва с 50 базисни пункта през септември расте, след като инфлационните данни за последните месеци надминаха очакванията в посока забавяне. Подобен ход би бил най-голямото еднократно понижение от началото на цикъла на разхлабване на паричната политика и би изпратил ясен сигнал, че централната банка е готова да подкрепи икономическия растеж.

"Истинският въпрос сега е дали през септември няма да видим намаление на лихвите с половин процентен пункт", заяви министърът на финансите Скот Бесент в интервю за Fox Business. По думите му, ако Фед е разполагал с "оригиналните" икономически данни по-рано, понижение на лихвите е можело да се случи още през юни или юли.

На този фон бившият президент Доналд Тръмп отново насочи критиките си към председателя на Фед Джером Пауъл заради решението да запази лихвите без промяна. В социална медия той дори обяви, че обмисля съдебен иск срещу Пауъл във връзка с реновацията на централата на Фед - проект, чиято стойност е надхвърлила първоначалния бюджет и вече е обект на обществено внимание.

Реакцията на пазарите обаче беше изцяло позитивна - технологичните компании поведоха ръста, като Apple, Microsoft и Nvidia записаха силни печалби, а банковите акции поскъпнаха в очакване на по-евтин кредитен ресурс. Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна, отразявайки нарастващия апетит към рискови активи.

Инвеститорите ще следят внимателно предстоящите макроикономически данни и изказванията на представители на Фед, за да потвърдят или коригират очакванията за мащабно намаление на лихвите. При затвърждаване на сценария, Уолстрийт може да продължи възхода си, а рекордите да се окажат само началото на нов рали на капиталовите пазари.