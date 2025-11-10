Испанските власти заявиха, че са арестували мъж, обвинен в ръководене на предполагаема международна инвестиционна измама за 260 милиона евро, свързана с криптовалути. Пирамидата е обещавала възвръщаемост от всичко - от криптовалута до злато и луксозни яхти, пише CoinDesk. Предполагаемият организатор на измамната схема се казва Карлос Ромильо.

Заподозреният е известен онлайн като "CryptoSpain". Той е управлявал компанията Madeira Invest Club, който е започнал дейност в началото на 2023 г. и се е представял като частна инвестиционна група, съобщават от испанското Министерството на вътрешните работи, цитирано от местните медии.

Според министерството схемата е привлякла над 3000 жертви, като е предлагала гарантирана възвръщаемост по договори, свързани с дигитално изкуство, луксозни автомобили, уиски, недвижими имоти и криптовалути.

Обещани печалби и гаранции за обратно изкупуване са били част от предложението, но властите твърдят, че не е осъществена реална икономическа дейност от инвестиции. Вместо това компанията е действала като схема на Понци, при която по-ранните участници са били подпомагани финансово със средства от новите инвеститори. С разширяването на "бизнеса", групата е изградила сложна мрежа от фиктивни компании и банкови сметки, обхващащи поне 10 държави, сред които Португалия, Великобритания, САЩ, Малайзия и Хонконг.

Разследването, известно като операция PONEI, включва Европол и правоприлагащи органи от САЩ, Сингапур, Малайзия, Тайланд и други страни.

Испанските власти смятат, че над 3 000 души са били измамени, като общите загуби надхвърлят €260 милиона. Много от жертвите са били дребни инвеститори, привлечени от впечатляващи маркетинг кампании, одобрения в социалните мрежи и обещания за "гарантиран пасивен доход".

Пирамидата отново разпали дебата около крипто регулациите в Испания, като законодателите настояват за по-строг контрол върху промоциите, водени от инфлуенсъри, както и върху нелицензираните инвестиционни мрежи. С увеличаването на дигиталните измами в Европа, случаят Madeira вероятно ще ускори усилията на ЕС за засилване на трансграничното прилагане на правилата в крипто сектора, коментират експерти.