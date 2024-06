Meta Platforms е обект на жалби от общо 11 европейски страни, предаде Ройтерс. Действието идва в отговор на обявените в последните дни промени от платформата, според които тя ще може да използва лични данни за обучение на моделите си за изкуствен интелект, без да иска нашето съгласие. Това обаче ще наруши правилата на Европейския съюз за защита на личните данни, алармират от NOYB (none of your business).

Организацията с нестопанска цел, която се занимава с неприкосновеността на личния живот, призова националните органи за защита на личните данни да действат незабавно. От там обръщат внимание, че последните промени в политиката за защита на личните данни на Meta ще влязат в сила на 26 юни. Те ще й позволят да използва години наред лични публикации, лични изображения или данни за онлайн проследяване за своята технология за изкуствен интелект.

Meta се позовава на "легитимен интерес" за използване на данните на потребителите за обучение и разработване на своите генеративни AI модели и други инструменти за изкуствен интелект, които могат да бъдат споделяни с трети страни.

Основателят на NOYB Макс Шремс обаче коментира, че най-висшият съд в Европа вече се е произнесъл по този въпрос още през 2021 г. Въпреки това обаче компанията използва същите аргументи в текущия казус, касаещ обучението на технология за изкуствен интелект.

Той отбелязва още, че потребителският отказ от участие всъщност е изключително сложен: "Ако Meta иска да използва вашите данни, трябва да поиска вашето разрешение. Вместо това те карат потребителите да молят да бъдат изключени."

Източник: iStock

Именно затова NOYB е поискала от органите за защита на данните в Австрия, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Испания да започнат спешна процедура поради предстоящите промени.

Организацията вече е подала няколко жалби срещу Meta и други големи технологични компании именно заради предполагаеми нарушения на Общия регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС. Глобите, които могат да бъдат наложени в случай на нарушения, са в размер на до 4% от глобалния оборот.