Продължителната суша по Дунав започва да създава проблеми и за ядрената енергетика. Румъния превантивно спря единия от двата реактора на АЕЦ "Черна вода", след като ниският дебит на реката ограничи възможностите за нормална работа на охлаждащите системи. В резултат страната ще трябва да покрива част от потреблението си чрез внос на електроенергия, който в часовете на пиково натоварване може да достигне 3000 MW, пишат медиите.

Румънското правителство свика извънредно заседание на Енергийния команден център, след като дебитът на Дунав при централата спадна до около 1630 куб. м в секунда.

По данни на властите спирането на Първи блок е превантивна мярка, целяща да предпази оборудването на охлаждащата система. Евентуална повреда на една от охлаждащите помпи би могла да доведе до ремонт с продължителност от няколко месеца до една година.

В неподходящ момент

АЕЦ "Черна вода" разполага с два реактора CANDU 6 с инсталирана мощност от по около 700 MW. Спирането на единия блок намалява ядреното производство в момент, когато Румъния вече изпитва затруднения да покрива вечерните пикове на потребление.

"Спирането на Реактор 1 от "Черна вода" поставя допълнителен натиск върху националната енергийна система в момент, когато Румъния вече има трудности с покриването на потреблението в пиковите часове", коментира журналистът Адриан Мошояну от Profit.ro в ефира на Prima News.

По думите му основният въпрос е как намаляването на ядреното производство ще се отрази на пазара и цените на електроенергията, тъй като страната ще трябва да разчита в по-голяма степен на внос.

За тази седмица румънските власти очакват максимално потребление от около 7300 MW, докато вътрешното производство ще бъде между 4000 и 4300 MW.

Разликата ще бъде покрита чрез търговски внос, като в определени часове той може да достигне около 3000 MW.