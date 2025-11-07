Световният лидер в производството на спиртни напитки Diageo понижи прогнозите си за приходи и печалба за финансовата година до юли 2026 г., след като продажбите в двата ключови пазара - САЩ и Китай - продължават да се свиват. Компанията очаква органичният ѝ ръст да бъде "от нулев до лек спад", а оперативната печалба да се повиши само с ниски до средни едноцифрени проценти, съобщава Financial Times. Според Reuters, акциите на Diageo са се понижили с 5,3% до най-ниското си ниво от 2015 г., като по този начин спадът им от началото на годината достига близо 30%.

Компанията, която стои зад Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan и Guinness, е изправена пред забавено търсене на спиртни напитки в Китай и по-слаба от очакваното потребителска среда в САЩ. В азиатско-тихоокеанския регион продажбите са се свили с 7,5%, като в Китай е отчетен двуцифрен спад, основно заради намалено потребление на местния алкохол baijiu.

В САЩ приходите от спиртни напитки са се понижили с 4,1%, главно заради слабите продажби на текила, включително на марката Don Julio, която доскоро бе двигател на растежа. Diageo посочва и ефект от митата, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп - очаква се те да намалят оперативната печалба с около 200 млн. долара, въпреки че компанията се надява да компенсира поне половината от тази загуба.

След внезапната смърт на дългогодишния директор Айвън Менезес през 2023 г. и отстраняването на наследничката му Дебра Крю през юли 2025 г., компанията продължава да няма постоянен главен изпълнителен директор. Временно начело е финансовият директор Ник Джанджани, който призна, че "производителността е незадоволителна" и че Diageo трябва "да действа по-бързо и по-решително".

Той добави, че приоритети остават оптимизацията на разходите, продажбата на някои активи и ускореното приспособяване към новите потребителски навици. Въпреки очакванията да бъде потвърден на постоянна позиция до края на октомври, това все още не се е случило. "Мълчанието по въпроса за постоянния директор поражда съмнения относно стратегията", коментира пред Reuters Ричард Скрoуп от VT Tyndall Global Select Fund, който притежава акции на компанията.

Сред малкото положителни новини за групата остава пивото Guinness, чиито продажби в Европа са нараснали с високи едноцифрени проценти, подпомогнати от нарастващия интерес към безалкохолната версия.