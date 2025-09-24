Съединените щати и Казахстан подписаха историческо споразумение на стойност 4,2 милиарда долара за доставка на американски локомотиви, най-големият договор от този вид в историята, който ще подкрепи железопътната свързаност между Европа и Азия през т.нар Среден коридор, съобщават световните агенции.

Споразумението беше обявено от американския министър на търговията Хауърд Лутник след телефонен разговор между президента Доналд Тръмп и неговия казахстански колега Касим-Жомарт Токаев. Американската компания Wabtec от Пенсилвания ще доставя на казахстанската национална железопътна компания Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) 300 локомотива от серията Evolution ES44ACi за период от десет години.

Машините са с 12-цилиндров двигател и мощност от 4500 конски сили. "Тези локомотиви ще захранват връзката между Европа и Азия, свързвайки Средния коридор, с американска технология в основата си", заяви Лутник на платформата X.

Договорът е и най-големият в историята на Wabtec и се очаква да подкрепи около 11 000 работни места в Тексас и Пенсилвания. Компанията си партнира с KTZ от над 20 години.

Споразумението е част от усилията за развитие на Средния коридор, важен търговски маршрут, който свързва Югоизточна Азия и Китай с Европа през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция. Този маршрут придобива все по-голямо значение след началото на войната в Украйна, когато обемът на превозваните стоки по традиционните пътища през Русия значително намалява.

През 2022 г. контейнерният трафик през Средния коридор се увеличи с 33% в сравнение с предходната година, достигайки 2,7 милиона тона, а през 2024 г. бе отбелязан ръст от 86%. Маршрутът предлага алтернатива и на минаването през Суецкия канал.

Казахстан, стратегически разположен на границата с Русия и Китай, иска да се превърне в основен логистичен център и да разнообрази икономическите си партньорства. Даже по-рано наложените американски мита не отказаха президента Токаев от плановете му да задълбочи и връзките със САЩ.