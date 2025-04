Според оценки на Forbes, финансовото състоянието на рускинята Татяна Володина достигна 1,1 млрд. долара. Тя е основният собственик на групата Alkor & Co, която управлява веригите магазини за парфюмерия и козметика "Летуал" (1000 магазина) и "Приятелка" (над 600 магазина).

От 2016 г. насам Alkor & Co. е изплатила на собствениците си дивиденти на обща стойност около 40 млрд. рубли (около 500 млн. долара) преди облагане с данъци.

Татяна Володина стана петата жена милиардер от Русия, която е включена в световната класация на милиардерите на Forbes. По-рано Forbes включи в тази класация: бившата собственичка на холдинга "Интеко" Елена Батурина, основателката на Wildberries Татяна Ким (Бакалчук), най-големият акционер в банка "Уралсиб" Людмила Коган, както и дъщерята на Леонид Федун - Екатерина Федун, получила от баща си над 1% от акциите на петролната компания "Лукойл".

През 2000-те години Татяна Володина работи в руското подразделение на американската козметична компания The Estée Lauder Companies, където е отговаряла за развитието на марката Clinique на руския пазар. След това оглавява рускиата дъщелна компания на японската парфюмерийна и козметична корпорация Shiseido.

През 2011 г. е назначена първо за ръководител на отдела за собствени търговски марки на веригата магазини "Летуал", а след това - за генерален директор на Alkor & Co.

Според съобщения в руски медии, през 2011 г. Володина става третата съпруга на бизнесмена Максим Климов, основател на веригата магазини за парфюмерия и козметика "Летуал". През 2013 г. Максим Климов умира на 48-годишна възраст. Тогава Татяна Володина става съсобственик в Alkor & Co., а по-късно изземва контрола над компанията, като става и неин генерален директор.

Сега официален собственик на групата Alkor & Co е кипърската компания Letu Holdings Limited. От своя страна, 100% от нейните акции принадлежат на друга кипърска компания - GLT Invest & Trade Ltd (според документи, видяни от Forbes). Татяна Володина притежава 59,2% от акциите на GLT Invest & Trade Ltd. Чрез други компании, Володина притажава и останалата част от акциите, като само малко над 1% са собственост на топ мениджърите на компанията.