Докато Европа залага на ускорен енергиен преход и масови инвестиции във възобновяеми източници, Полша остава страната в ЕС, която най-силно се държи за въглищата. Традицията, социалният натиск и политическите интереси се оказват по-силни от икономическата логика и европейските регулации.

Въглищата, наричани от полските политици "черното злато", са едновременно енергиен ресурс и символ, който разделя обществото и възпира модернизацията.

През август 2023 г. най-голямата енергийна компания в страната - PGE, изненада с амбициозен план да постигне въглеродна неутралност до 2040-а, т. е. десетилетие по-рано от първоначалните си цели. Компанията обяви и намерение да прекрати използването на въглища за производство на електроенергия и топлина до 2030 г. За страна, в която въглищата са доминиращият енергиен източник, това бе възприето като революционно.

Политическата реакция обаче не закъсня. Синдикатите в Силезкия регион, който от векове е сърцето на въгледобивната индустрия, посрещнаха новината с ярост. Те поставиха въпроса на кого ще продават въглища мините, ако най-големият купувач в страната спре да ги използва. Натискът обаче беше толкова силен, че само седмица по-късно PGE оттегли стратегията си.

Източник: iStock

Историческа зависимост с тежест в настоящето

Зависимостта на Полша от въглищата е резултат от геология, история и икономическо наследство, пише NFP. Страната разполага с 27,8 млрд. тона запаси - втори по големина в ЕС след Германия. В продължение на десетилетия те са гръбнак на икономиката, особено през комунистическата епоха, когато Полша е вторият най-голям износител на въглища в света, припомня изданието.

Днес картината е различна. Производството е спаднало от над 250 млн. тона през 80-те години до около 85 млн. тона, като страната дори внася въглища въпреки богатите си находища. И все пак, въглищата все още осигуряват около 57% от електропроизводството - най-високият дял в ЕС.

Полският въгледобив обаче е все по-неконкурентоспособен. Разходите за добив достигат над 900 злоти ($243) за тон, което ги нарежда сред най-високите в света. За сравнение, в САЩ цената е едва $40. Това прави сектора напълно зависим от държавни субсидии, които през 2025 г. ще достигнат 9 млрд. злоти - или около 600 злоти на домакинство.

Затова и въглищата се превръщат в икономическа тежест, която ограничава възможностите за инвестиции в модерни енергийни технологии например.

Кой ще плати цената?

На този фон, най-голямата бариера пред енергийния преход остава политическата. Миньорската професия се радва на трайно обществено уважение - 83% от поляците я оценяват високо, като позитивното отношение запазва същия дял като през 1987 г. Това превръща сектора в силен политически фактор, който в голяма степен диктува дневния ред.

През 2021 г. синдикатите издействаха споразумение за продължаване на добива до 2049 г., въпреки че въглищата вероятно ще станат икономически нежизнеспособни много по-рано. Настоящият президент Карол Навроцки, подкрепян от партия "Право и справедливост", пък открито защитава въгледобива. Нещо повече, вече дава сигнали, че ще наложи вето на ключови закони за развитие на вятърната енергия.

Съвсем естествено, в резултат на тези колебания Полша изостава в зеления преход. Приходите от европейската схема за търговия с емисии (ETS) - милиарди евро - не са насочени към чиста енергия, а домакинствата усещат тежестта на по-високите сметки. Новата схема ETS2, която ще включи транспорта и сградите от 2027 г., може допълнително да засили напрежението, защото една трета от полските домакинства все още се отопляват с въглища.

Бавният преход има и пряка цена за бизнеса. Глобални компании като Google, Amazon, Mercedes и IKEA вече предупреждават, че въглищният енергиен микс на Полша може да бъде пречка за бъдещи инвестиции. Секторът на батериите, който носи милиарди приходи от износ, също е застрашен.

И все пак има признаци за промяна, се посочва в материала. Делът на възобновяемата енергия почти се удвои от 2020 г., достигайки 29% през 2024 г. За първи път през април 2025 г. въглищата са осигурили под 50% от електропроизводството.