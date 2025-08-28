Интензивното превъоръжаване на Европа на фона на войната в Украйна доведе до гигантски инвестиции във военното производство, като някои от тях се случват у нас и в нашия регион. През последните дни в конкретни действия се превърнаха заявките на Rheinmetall да строи завод за барут у нас, но това далеч не е единствената стъпка в тази посока.
Вече е напълно ясно, че германският концерн ще работи с ВМЗ-Сопот по този проект, както и по ново производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди. 50% от собствеността ще е българска, а финансирането ще дойде по програмата на ЕС SAFE за дългосрочни заеми. Очаква се нашата страна да иска до 960 млн. евро.
Според председателят на комисията по отбрана в НС Христо Гаджев (ГЕРБ), става дума за механизъм, при който кредитите се изплащат от държавите членки след 15 години, а "дотогава заводът ще си изплати сам заема".
ВМЗ-Сопот и Rheinmetall: Българо-германски заводи ще произвеждат снаряди за артилерията
Страната ни ще кандидатства за заем до 960 млн. евро за финансиране на проектите
Лидерът на партията Бойко Борисов заяви по време на среща с изпълнителния директор на Rheinmetall Армин Пепергер, че "заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук, най-големият в Европа".
Отново "най", но този път най-модерен и то в света ще е друг барутен проект на Rheinmetall на Балканите - в румънския окръг Брашов. Договорът за новия завод беше подписан от икономическия министър на северната ни съседка в присъствието и на българския президент Румен Радев.
Строителството започва догодина и ще продължи 36 месеца, а след края му ще бъдат отворени 700 работни места. Инвестицията е за 535 млн. евро.
Румънското правителство отбелязва, че условията по договора са били преразгледани с цел Букурещ да може да налага вето на някои важни решения, да има гаранции за ангажирането на местни доставчици и да бъдат намалени лицензните такси.
Междувременно отново от интервю на Христо Гаджев стана ясно, че у нас явно се работи по още два частни барутни завода. Единият е на "Емко" на Емилиян Гебрев, който преди време публично се оплака, че властта блокира проекта му. "Проектът на г-н Гебрев не е единственият частен проект за изграждане на завод за барут. В "Арсенал" - Казанлък също ще изграждат, но не е публично достояние", посочи депутатът.
Европа има нужда от барут, а барутът - от памук: Какво предлага България
Нашата страна е една от едва трите в ЕС, които имат производство
България е имала барутно производство в миналото, като даже около Балканската война фабриките са били общо 6. Сега обаче целият ентусиазъм около новите производства е под една голяма въпросителна - основна суровина почти не се отглежда у нас. Става дума за памука, като българските сортове са особено подходящи за преработка до нитроцелуоза.
През 70-те в България е имало около 1 милион декара, докато през тази година са едва около 30 000. Според експерти евентуално въвеждане на субсидия или добри изкупни цени са само част от решението - тази култура изисква добре работещи поливни системи и много вода. А България в момента няма нито едно от двете.
Така вероятно новите заводи поне в началото ще разчитат на вносна суровина.