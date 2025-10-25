Кошмарът на хиляди LEGO тухлички, разбъркани след часове на игра, вече е към своя край. Именно този проблем е поставил в основата на своята разработка литовският стартъп Sort A Brick, създавайки първата в света автоматизирана конвейерна система от индустриален клас за сортиране на LEGO части. Тя комбинира визуален изкуствен интелект с персонализиран хардуер.

Системата позволява да се идентифицират и сортират над 25 000 уникални части от повече от 4000 форми и 40-те най-популярни цвята с точност над 99%. Освен това може да съпоставя частите с над 10 000 LEGO комплекта и да организира смесени тухлички в готови за сглобяване комплекти за част от времето, необходимо за ръчно сортиране.

В основата на системата стои специално проектирана конвейерна лента, която автоматично разпознава и сортира LEGO части чрез компютърно зрение, обучено върху десетки хиляди парчета. Частите се подават едно по едно в камера за разпознаване, където AI идентифицира формата, цвета и другите отличителни характеристики на всяка тухличка, създавайки точен инвентар на колекцията на клиента.

Източник: iStock

След това системата сравнява наличните части с комплектите LEGO, които могат да бъдат напълно възстановени, и добавя липсващите части, за да се получат готови за игра комплекти.

Според един от основателите Иля Малкин, конвейерната лента е първата по рода си машина от индустриален клас с изключително висока прецизност, способна да обработва около 1000 части на час. Технологията на Sort A Brick задава нов стандарт за устойчиво използване на играчки и повторна употреба на LEGO, отговаряйки на нарастващото търсене на качествени употребявани комплекти на масовия пазар, уверени са създателите й.

Преди няколко дни компанията обяви, че търси финансиране в размер на €3 милиона, за да разшири дейността си и да стартира пилотни центрове за сортиране в Западна Европа. Sort A Brick дава заявка, че се отличава от съществуващи програми и компании като Replay, Brick Take-Back, BrickRecycler, Magic Brix и Fairy Bricks, както и от официалните инициативи на LEGO. Това, което ги прави уникални е, че връща собствените тухлички на клиентите в пълни комплекти, готови за повторно сглобяване.

Идеята за автоматизирано сортиране се появява, когато един от съоснователите е изправен пред предизвикателството да сортира хиляди LEGO тухлички на сина си.

Днес това решение се е превърнало в дълбоко технологичен бизнес, който съчетава изкуствен интелект, инженерство и устойчивост в един продукт, с амбицията да обслужва клиенти глобално. Дали идеята ще пробие обаче, предстои да разберем.