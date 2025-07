Летище Белград планира да разшири инфраструктурата си в подготовка за специализираното изложение Expo 2027. Разширението на "Никола Тесла" включва изграждането на 3 допълнителни изхода за качване и 4 нови стоянки за самолети.

"Работим в тясно сътрудничество с концесионера и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата, за да осигурим всички необходими разрешителни и да позволим навреме да започнат работите", коментират представители на съоръжението пред специализираната медия EX-YU Aviation News.

От там добавят, че са в активна комуникация с Организационния комитет на предстоящото EXPO 2027, за да се избере най-добрият подход за брандиране и популяризиране на събитието в рамките на летището.

Плановете включват добавянето на новите изходи (C15 - C17), което ще увеличи площта на съответното крило с допълнителни 18 353 кв. м до обща площ от 45 298 кв. м.

Като част от разширението и реконструкцията до момента, летището е увеличило площта си с допълнителни 39 300 кв. м. С това общо аерогарата достига 93 651 кв. м, допълнителни 12 изхода (общо 31) и 11 нови стоянки за самолети (общо 38).

В допълнение към разширението на инфраструктурата, летището планира откриването на нови заведения за обществено хранене.

Въведена е и нова автоматизирана система за издаване на таксиметрови фактури. Пътниците вече получават касова бележка чрез машина за самообслужване, която след това показват на шофьора на определена стоянка за таксита, преди да се качат в превозното средство.

Тази иновация има за цел допълнително да намали присъствието на нелегални таксиметрови шофьори, които все още се движат в зоната за пристигащи, както и да премахне предишната, често ненадеждна система за ръчно издаване на фактури.

Източник: Expo Belgrade

Общо 3 такива машини са разположени в зоната за получаване на багаж, а друго устройство е разположено в залата за пристигащи, разкрива още сайтът EX-YU Aviation News.

Експо 2027 е работното заглавие на специализирано изложение, което ще се проведе от 15 май до 15 август в Белград, Сърбия. Това ще бъде първото световно изложение, което ще се проведе в бивша Югославия и на Западните Балкани въобще, отбелязват организаторите. Темата на печелившата кандидатура за 2027 г. е "Игра за човечеството - спорт и музика за всички (Play for Humanity - Sport and Music for All).