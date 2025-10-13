Американецът Йоел Мокир, канадецът Питър Хауит и французинът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г., съобщават световните агенции, като цитират Шведската кралска академия на науките.

Тримата учени са отличени за приноса си в обясняването на икономическия растеж, движен от иновации, включително ключовия принцип на творческото разрушение.

Йоел Мокир, роден в Холандия, е отличен за своите разработки за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък. Той споделя наградата с Питър Хауит и Филип Агион, чиито изследвания са посветени на теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение.

Тримата носители на наградата представляват контрастни, но взаимно допълващи се подходи в икономиката.

Мокир, 79-годишен професор от Northwestern University, е експерт по стопанска история, който изследва дългосрочни тенденции, използвайки исторически източници. От друга страна, Хауит, отново на 79 години, от Brown University, и 69-годишният Агион от Collège de France и London School of Economics, разчитат на математически модели за обяснение на механизмите на творческото разрушение.

Творческото разрушение е концепция, първоначално предложена от известния австрийски икономист Йозеф Шумпетер в книгата му от 1942 г. "Капитализъм, социализъм и демокрация". Според тази теория новите технологии и иновации променят средата и изместват остарелите методи и модели, като полезните иновации заместват и унищожават по-стари технологии и бизнес модели.

Нобеловият комитет подчерта, че Мокир е доказал, че за да се развият иновациите в самогенериращ се процес, не е достатъчно само да знаем, че нещо работи, но трябва да имаме и научни обяснения защо работи. Агион и Хауит са изучавали механизмите зад устойчивия икономически растеж, включително в статия от 1992 г., в която конструират математически модел на творческото разрушение.

Филип Агион е оказал значително влияние и извън академичните среди. Той помогна при формирането на икономическата програма на френския президент Еманюел Макрон по време на изборната му кампания през 2017 г. По-наскоро съпредседателства Комисията за изкуствен интелект, която през 2024 г. представи на Макрон доклад с 25 препоръки за позиционирането на Франция като водеща сила в областта на изкуствения интелект.

"Работата на лауреатите показва, че икономическият растеж не може да се приема за даденост. Трябва да поддържаме механизмите в основата на творческото разрушение, за да не изпаднем обратно в стагнация", заяви Джон Хаслър, председател на комитета за наградата в икономически науки.

Наградата, чийто размер е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона долара), се разпределя като половината отива за Мокир, а другата половина се споделя между Агион и Хауит. Носителите получават също златен медал от 18-каратово злато и диплома.

Нобеловата награда за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет през 1968 г. от Шведската централна банка, близо 70 години след другите престижни отличия на негово име. Официалното й наименование е Награда на Шведската банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел.

Миналата година наградата получиха американците Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Джеймс Робинсън за изследванията си, посветени на създаването на институции и въздействието им върху благоденствието.