Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) представи данни от ново проучване на EY-Parthenon, което обхваща икономическото въздействие на компанията в Европейския съюз за периода 2019-2023 г. Според анализа, компанията е реализирала икономически отпечатък в размер на 290 млрд. евро, като потвърждава ролята си на стратегически инвеститор на континента.

В рамките на пет години, дейността на ФМИ е подпомогнала над 1 милион работни места в ЕС, от които над 21 хиляди са директно заети в компанията към 2023 г. Общо изплатените възнаграждения в европейската икономика надхвърлят 51 млрд. евро, като производителността на служителите на ФМИ се изчислява на почти три пъти над средната за ЕС.

Капиталовите инвестиции на компанията в Европа достигат 43,4 млрд. евро. Сред приоритетните направления са дигиталното земеделие, развитието на кръгови вериги на доставки и насърчаването на младежката заетост. Над 19,6 млрд. евро са вложени в над 45 000 малки и средни предприятия, а 2,3 млрд. евро са инвестирани в научноизследователска и развойна дейност.

Бездимните продукти на ФМИ, произведени в ЕС, генерират износ на стойност 33,4 млрд. евро за разглеждания период, включително 8,4 млрд. евро само през 2023 г. Компанията отчита годишен ръст от 12% в износа на тази категория продукти, които вече се нареждат сред основните европейски експортни стоки.

Данъчният принос на ФМИ към държавите членки възлиза на 181,3 млрд. евро за пет години, от които 38 млрд. евро са отчетени през 2023 г. Само приходите от акцизи формират над 80% от общата сума, като пряко подпомагат национални бюджети в сектори като здравеопазване, социална политика и климатични мерки.

От 2008 г. досега ФМИ е инвестирала над 14 млрд. щ.д. в глобален мащаб за разработване, научна оценка и комерсиализация на иновативни бездимни продукти. По време на пресконференция в Брюксел президентът на ФМИ за Европа Масимо Андолина подчерта, че над 40% от глобалните нетни приходи на компанията вече се формират от тази продуктова категория, като производството им се осъществява в 15 от 19-те ѝ европейски фабрики.

Българското звено - с близо половин милион потребители

На местно ниво, Филип Морис България също отчита напредък в прехода към бездимни продукти. Над 450 000 пълнолетни потребители в страната са преминали към иновативни алтернативи на компанията. За подкрепа на тази трансформация, дружеството разширява дейността си, увеличава броя на служителите и задълбочава веригата си от български доставчици, които вече формират 75% от партньорската мрежа.

Компанията посочва, че допринася с 2.6% от общите данъчни приходи на държавата и 10.4% от приходите от акцизи. През последното десетилетие са инвестирани 2.5 млн. лв. в подкрепа на местните общности, основно в тютюнопроизводителни региони. В допълнение, програмата за ограничаване достъпа на непълнолетни до продукти обхваща над 11 000 търговски обекта.

"Трансформацията към бъдеще без дим не е само визия, а осезаем процес с конкретни резултати", заяви Андолина. По думите му бъдещето на Европа зависи от способността ѝ да привлича инвестиции, да стимулира иновации и да използва човешкия капитал като двигател на икономическия растеж. От компанията призовават за регулаторна рамка, която да насърчава тези процеси чрез сътрудничество между публичния и частния сектор.