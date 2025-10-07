По-голямата част от капацитета на "Балкански поток" е резервиран от "Газпром Експорт", но, при невъзможност да го използва, българският оператор на мрежата може да го преотстъпи на други участници на пазара, които да пренасят синьо гориво от Турция към Европа. Това обясни пред бтв зам.-председателят на Българската газова асоциация Кирил Темелков.

Той е и бивш директор именно на "Булгартрансгаз".

Темелков подчерта, че у нас "Турски поток" няма, тъй като говорим за разширяване на собствената ни газопреносна инфраструктура. "Балкански поток не е изцяло и само свързан с количеството от "Турски поток" - може да пренесе всякакви количества, които влизат в турската мрежа, към Сърбия, а оттам - за Източна Европа", допълни експертът.

А е възможно руският газов гигант да не може да се възползва от капацитета на тръбата заради новите санкции на ЕС. Те не спират транзита към държави извън евросъюза като Сърбия, но Унгария и Словакия няма да могат да разчитат на доставки. Нуждите на западната ни съседка обаче са твърде малки спрямо капацитета на газопровода. Това би засегнало и приходите от транзит за България.

"Правилата в енергийното законодателство на ЕС дават възможност този капацитет да бъде предоставен на други лица, които са заинтересовани от неговото ползване", посочи Темелков. Решението е на газопреносния оператор и не се изисква одобрение от руска страна, като и в момента това се случва - но за много малки количества.

"Турция има свободен капацитет от други източници да захрани повече дори от "Балкански поток". Само терминалите за втечнен природен газ, който влиза в Турция, са повече от капацитета на "Балкански поток", допълни експертът, но подчерта, че вече говорим за различни режими на свобода и конкуренция спрямо европейския газов пазар.

"Спирайки руските доставки, ще бъде засегнат основно този регион на Европа. Това не означава, че няма да имаме достатъчно доставки на газ - газ ще има, но цените ще бъдат повлияни", предупреди Кирил Топалков. Според предварителните оценки на организацията, на Балканите поскъпването ще е с между 10 и 20% спрямо средните котировки в Европа.

Не се очакват трусове като от преди 3 години: "В глобален мащаб имаме повече предлагане, отколкото търсене, което означава, че в следващите една-две-три години, ние очакваме тенденция за намаляване на цените на газа. Това което имахме преди две-три години с тези много високи цени на газа, които бяха почти дори недостъпни - не очакваме такова нещо".