Есента дойде и след около месец най-вероятно вече ще е наложително да има отопление в жилищата. Затова въпросът за начините за отопление и евентуално набавянето да дърва за огрев е особено актуален. Сега е моментът хората които се отопляват (основно) с печки на дърва да направят заявки за покупката им (когато това още не се случило).

Първо трябва да се установи за отоплението на съответния дом (къща, вила, а и някои апартаменти) колко кубика дърва ще са необходими за целия отоплителен сезон. Което пък зависи от жилищната площ която ще се отоплява, дали това ще бъде денонощно (както е при малки деца и възрастни хора които са постоянно вкъщи), има ли възможност и за друг вид отопление (напр. с електрически уреди) и разбира се, колко студена като цяло ще е зимата.

Съветът към хора които отскоро се отопляват с твърдо гориво е, да поръчат малко повече обем дърва за огрев спрямо препоръката на хора от бранша, за да се "застраховат" при студена зима - още повече, че дори да останат дърва, могат да се ползват през следващия отоплителен сезон.

И така, да разгледаме вариант, когато се отоплява площ от около 60 кв. метра (почти) денонощно, и то само с печки на дърва. Тогава за целия отоплителен сезон (вкл. част от есента и пролетта) при студена зима, може да са необходими до 10 кубика дърва. А ако зимата е по-топла и/или в помещенията се поддържа температура малко по-ниска от обичайното, биха стигнали около 8 кубика дърва.

При смесено отопление, т.е. например през деня да е с печки на дърва, а през нощта с климатик или електрически печки, необходимостта от дърва за огрев пада наполовина, т.е. за същата площ ще са необходими за отоплителния сезон 4-5 кубика дърва.

Друг е въпросът, когато искате да се снабдите с дърва за отоплението на вила, която се посещава частично през по-студената част на годината. Тогава по всяка вероятност ще са достатъчни 1-3 кубика дърва годишно.

Източник: БГНЕС

Снабдяване с дърва за огрев

Има достатъчно фирми които продават дърва за огрев, като те са най-вече от бук и дъб и цените на двата вида са (почти) еднакви. Важно е закупените за огрев дървета да са сухи. Продават се както нарязани (по желание на клиента), така и цели.

Според проверка на Money.bg при множество фирми за доставка на дърва за огрев в страната, при почти всички се предлага и превоз, като един голям камион може да превози до 10 кубика дърва. При част от фирмите над определена големина на поръчката превозът е безплатен, но при други не е така, като доставката с един камион за недалечно разстояние струва 60 лева. Изпълнението на поръчката варира общо взето от 1 ден до седмица.

Цените на дърва за огрев

И така, софийски фирми продават дърва за огрев за около 140 лв. за кубик, превозът обикновено се заплаща допълнително, научи Money.bg. Когато са наредени в палети, са по 0,8 кубика за 110 лева.

В Пловдив биха могли да се намерят дърва за огрев нарязани за 160 лв. за кубик, като при по-голяма поръчка превозът може да е безплатен.

Има и оферти за около 150 лева за кубик, предлагани във Варненски регион, като в превозът до клиента в много случаи е безплатен.

И така, за целия отоплителен сезон, комфортно денонощно отопление на дърва при студена зима за средна жилищна площ, би могло да достигне около 1500 лева. Иначе казано, средно около 300 лева на месец, при отопление за 5 месеца (ноември-март).

При съчетание на по-топла зима и не отопляване на помещенията за част от деня, въпросната месечна сума би могла да варира около 200 лева.

Така изчислените месечни суми за отопление не биха затруднили известна част от домакинствата в големите градове и вилните зони около тях, но не така обаче стоят нещата при огромната част от хората живеещи в селата.