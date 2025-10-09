Температурите навън вече определено са есенни и в част от страната ни, поне през част от деня е необходимо отопление (макар че вероятно ще има още топли октомврийски дни). Хората не използващи за отопление електроуреди или парно, вероятно са си набавили, поне за началото на студения сезон, дърва. Обаче има и други материали, които успешно и ефективно се използват за отопление - дървесни брикети - въпросът е до предпочитания, възможност за набавяне, съобразяване със съответната печка, и разбира се - цената.

И така, дървесните брикети - които най-общо казано представляват пресована дървесина (най-често от широколистни дървета) в компактни форми, определено са по-компактни от дървата за огрев. Те обикновено се предлагат в пакети от по 10 кг,15 кг и 20 кг.

Брикетите заемат по-малко място при съхранение и съответно е необходимо да бъде закупено по-малко количество от тях спрямо необходимите дърва за огрев. Брикетите които се закупуват по принцип би трябвало да са сухи, т.е. с много ниска влажност, затова и отделят при горене повече топлина и горят по-дълго време от дърва за огрев.

Обаче трябва да се внимава дървесните брикети да се съхраняват в сухи помещения (навеси и др.), където не се мокрят. Защото - за разлика от дървата, които многократно могат да се мокрят и съхнат - при овлажняване брикетите вече не са годни за употреба.

Има и брикети от слънчогледови люспи, които са още по-компактни. По приблизителни данни и замервания, 1 тон брикети от този вид, по калоричност се равняват на около 5-5,5 кубика дърва.

Що се отнася до най-разпространените дървесни брикети, 1 тон от тях приблизително се равнява на около 2-3 кубика дърва за огрев (зависи и какви са дървата, каква е печката и др.).

Проверка на Money.bg при фирми продаващи брикети установи, че поръчките се изпълняват бързо, на следващия ден или до няколко дни. Повечето от тези фирми осигуряват и превоз на брикетите до клиента, който обаче се заплаща допълнително. Не до всички населени места в страната обаче има фирми предлагащи дървесни брикети, така че е възможно превозът да стане прекалено скъп, особено за по-малки обеми.

Що се отнася до цените на брикетите, 1 тон (разпределен в чувалчета от 10 кг) струва средно около 400-500 лева за брикетите от шириколистна дървесина.

Колко струва отоплението с дървесни брикети

Според приблизителните оценки, около 3-4 тона дървесни брикети биха могли да заместят 10 кубика дърва (сравнението е условно, тъй като зависи от вида брикети и дърва за огрев). Ако приемем, че за отоплителния сезон са необходими 10 кубика дърва, или съответно около 3-4 тона брикети, това означава, че брикетите ще струват около 1500-1800 лева за отоплителния сезон.

Както Money.bg писа, за целия отоплителен сезон, комфортно денонощно отопление на дърва при студена зима за средна жилищна площ, би могло да достигне около 1500 лева. Иначе казано, средно около 300 лева на месец, при отопление за 5 месеца (ноември-март).

При съчетание на по-топла зима и не отопляване на помещенията за част от деня, въпросната месечна сума би могла да варира около 200 лева.

Сравнението с известна условност показва, че в стойностно изражение отоплението с брикети би струвало (малко) повече от това с дърва. Така че всеки би трябвало да оцени за себе си кое предпочита.