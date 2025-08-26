Руският парламент започва подготовка за въвеждане на "критерии за лоялност" към чуждестранните компании, които желаят да се завърнат в страната след масовото изтегляне на западни фирми през 2022 г. Това разкри председателят на Комисията по бюджет и финансови пазари на Съвета на федерацията Анатолий Артамонов в разговор за " Парламентская газета".

Правителството планира да създаде своеобразен "светофар" за оценка на лоялността на чуждестранните инвеститори: зелено за компании с висока лоялност, жълто за умерена и червено за ниска или липсваща.

Артамонов подчертава, че не всички западни компании са напуснали Русия след февруари 2022 година (бел. ред. започването на войната в Украйна). Много от тях, по думите му, продължават да инвестират в региони като Калужката област, като една от фирмите "е вложила над половин милиард долара в нови производствени мощности", но името й не се споменава.

Източник: iStock

Той коментира и причините за напускане на компании като Volkswagen, определяйки ги като по-скоро политически. Оттеглянето е било наложено от германските власти, а производителят си е тръгнал "с искрено съжаление, подчертавайки уникалността на местните производствени условия и най-високото ниво на квалификация на служителите".

Много други компании от "неприятелски страни", допълва той, са останали и не са се поддали на политически натиск. Нещо повече, по неговите думи, те са "мнозинство". Според Артамонов задачата на руските власти към момента е да осигурят "морална подкрепа и добри условия за тези, които продължават да работят в страната".

Особено внимание ще бъде отделено на фирмите, които могат да допринесат за технологичен прогрес. Основната цел на правителството е постигане на "технологичен пробив" чрез привличане на стратегически инвеститори.