Програмата развива младежите и техните умения, които ще бъдат от ключово значение след завършването на училище. Това заяви в студиото на Money.bg Зорница Миткова, директор на Teenovator. и едноименната фондация.

За 8-а поредна година програмата свързва ученици от цялата страна с ментори от бизнеса. "Важно е да се научат да общуват, да презентират и да се свързват с други хора, включително с хора от бизнеса", обяснява тя.

Teenovator стартира с едва 50 ученици и 8 ментори в 4 софийски училища. Днес вече обхваща 900 ученици и 100 ментори в 30 града. "Тогава беше експеримент. Не знаехме как и докъде ще стигнем. А днес Teenovator е общност от хора, които вярват в потенциала на младите", казва Миткова.

Може ли всеки да бъде предприемач?

"Не може всеки да бъде предприемач, това е специфичен характер и темперамент. Аз бих казала, че предприемачът е 50 на 50 - вроден талант и придобити умения", посочва Миткова.

По думите й учениците, които се включват, невинаги мечтаят за собствен бизнес. Напротив. Много от тях просто искат да разберат в какво са добри, други все пак откриват страстта си към бизнеса, но по-важното е, че програмата им помага да открият своите силни страни.

"Предприемачът е човек, който цени свободата - сам да създава рамката си, да избира хората, с които да работи, и да е готов да поема рискове", обобщава тя.

Продължителност на програмата

Програмата продължава 8 месеца - от октомври до май. Учениците се групират по 10 души с двама ментори, като всеки екип преминава през обща учебна програма от 27 теми.

"Това не е училище, менторите не преподават, а споделят опит. Първите 3 месеца работим върху меките умения: комуникация, работа в екип, лидерство. После учениците започват да разработват своя бизнес идея и да я представят пред жури", разказва Миткова.

Учениците са от 10. и 11. клас, без значение от профила на училището или града, от който са. Ако в дадено населено място няма клуб, те могат да се включат в онлайн екип, разкрива още тя.

Кой може да стане ментор?

"Менторството при нас е различно - двама ментори водят екип от 10 ученици. Събираме хора от различни сфери, като ги комбинираме така, че да се допълват професионално", обяснява Зорница Миткова. Подборът преминава през няколко етапа - интервю с HR партньор, групово интервю на живо и задължително обучение, което тази година ще се проведе на 17 и 18 октомври.

"Това обучение е невероятна възможност. Менторите се запознават, обменят опит и изграждат мрежа от съмишленици. Работата с тийнейджъри е специфична, но и изключително зареждаща", казва тя.

Участниците си тръгват с множество контакти - не само с връстници от страната, но и с хора от реалния бизнес. На финала, например, журито включва представители на 6 инвестиционни фонда. "Това е реален достъп до среда, в която можеш да се върнеш по-късно с нова идея", добавя тя.

По думите на Миткова, тийнейджърите напускат програмата не просто с идея, а с увереност и умения за бъдещето:

"Научават се да презентират кратко и убедително, да комуникират ефективно, да уважават времето на другите и да работят в екип. С умения да гледат извън собствената си "кутия", да разбират света около себе си и да се справят както с успеха, така и с провала."

Тя подчертава, че много ментори се включват именно, за да разберат по-добре поколението Gen Z. "Едно е да четеш статистики, съвсем друго е да ги срещнеш и да ги опознаеш без етикети."

Има ли промяна в участниците всяка следваща година?

"Променят се учениците - и като философия, и като интереси. Преди 8 години TikTok не беше фактор. Днес младите искат бързи резултати.

На менторите често им се налага да казват: "Хора, трябва да работите. Не може просто с едно видео да ви се случи успехът, с едно представяне за 3 минути", подчертава тя.

Целия разговор гледайте във видеото!