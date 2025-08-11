Американските купувачи на яхти и европейските корабостроителници се надпреварват да оценят щетите от предложените 15% мита от САЩ върху стоки, произведени в Европа. И тъй като много от лукзозните лодки и яхти в света се произвеждат в Европа, а повечето от най-големите купувачи са от САЩ, експертите от индустрията се подготвят за последиците от обявяването на митата от президента Доналд Тръмп, пише CNBC.

Наскоро от Европейската корабостроителна индустрия публикува изявление, в което се казва:

"САЩ са най-важният експортен пазар за индустрията за яхти и луксозни лодки в Европа. 15% митническа ставка представлява сериозни предизвикателства за бизнеса в Европа."

Разбира се, повечето американци, които купят яхта за 10 или за... 100 милиона долара, вероятно могат да си позволят още 15% данък. Брокерите обаче казват, че уравнението на разходите за много купувачи ще се промени с митата.

"Не познавам много глупави богати хора", каза Кевин Мериган, председател на Northrop & Johnson - брокерската фирма за яхти.

Източник: GettyImages

"Когато тези хора чуят, че ще трябва да похарчат още 15%, това ще има ефект."

Повечето договори за лодки изискват строителят да плаща мита. Юристи обаче коментират, че новите тарифи вероятно няма да попаднат в рамките на съществуващите мита и купувачите вероятно ще трябва да платят част, ако не и по-голямата част.

Брокери твърдят, че много купувачи, които са закупили яхтите си преди година или две - тъй като специализираното строителство може да отнеме три години от началото до края - сега преговарят с корабостроителниците. Според брокерите богатите ще направят това, което обикновено правят, когато са изправени пред нов данък - ще намерят начин да го заобиколят.

Източник: iStock

Най-често срещаната практика вероятно ще бъде да регистрират лодката си в друга държава, действие, известно като "плаване под чужд флаг". Американски купувач може да регистрира яхтата си в една от няколкото страни, които имат споразумения със САЩ. Най-често срещани са Каймановите острови, Маршаловите острови, Малта и Ямайка.

Чрез регистриране на яхтата в чужбина, собственикът може да влезе във водите в САЩ като гостуващ кораб и следователно да избегне митата. Само че има известни ограничения и правила и се изискват специални разрешителни за плаване. Тоест, регистрацията в друга държава може да струва от 5000 до над 20 000 долара. Но спестяванията при яхта за милиони долари са значителни.

"Ако никога не е била технически внесена и никога не преминава митническата граница, тарифата не се прилага", казва Майкъл Мур, адвокат по морско право в Moore & Co.

Регистрацията в друга държава обикновено има финансов и логистичен смисъл само за по-големи яхти, докато по-малките лодки (например тези под 45 фута) вероятно все пак ще трябва да си плащат митата. В този смисъл новият тарифен режим ще създаде нов клас собствени яхти и собствени суперяхти, като именно суперяхтите са най-добре подготвени да избегнат 15% данък.

От бизнеса с луксозни яхти коментират, че митата биха могли да увеличат търсенето на американски производители на яхти като Westport, Trinity или Burger Boat Company. И тъй като търсенето на употребявани яхти е в спад след скока след Covid-19, мнозина се надяват, че продажбите и цените на употребявани яхти, вече регистрирани в САЩ, ще се засилят.

"Това е моята надежда. На това се надяваме всички", споделя Кевин Мериган компанията за яхти Northrop & Johnson.