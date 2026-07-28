Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) предлага задължителни проверки на 453 самолета Boeing 737 MAX, съобщават световните медии. Службата е получила сигнал, че част от пътническите седалки може да не са монтирани правилно.

Според регулатора проблемът не засяга конструкцията на самолета, а начина, по който отделни седалки са закрепени към релсите в кабината. Ако дефектът не бъде отстранен, при силна турбуленция или аварийно кацане те могат да се освободят от закрепването си, което създава риск от наранявания и би могло да затрудни евакуацията на пътниците.

Колко са засегнати?

Предложената директива се отнася за самолети, регистрирани в САЩ, където в експлоатация са 823 машини от модела. В световен мащаб Boeing 737 MAX наброява близо 2300 самолета, според данни на авиационната консултантска компания IBA.

По данни на FAA във всеки самолет може да има до 69 седалки от засегнатия тип. Проверката на всяка от тях би отнела около час, а при необходимост корекцията - още приблизително толкова, без да се налага подмяна на части. Регулаторът все още не е определил срок, в който авиокомпаниите трябва да изпълнят изискванията.

От Boeing посочват, че още през декември 2025 г. са изпратили указания до операторите за проверка на монтажа на седалките и подкрепят превръщането им в задължително изискване.

Новата директива идва в момент, когато Boeing продължава да работи под засилен регулаторен контрол след серия проблеми с качеството през последните години. Най-сериозният от тях стана известен в началото на 2024-та, когато по време на полет на почти нов Boeing 737 MAX на Alaska Airlines се откъсна панел на аварийна врата, което доведе до мащабни проверки и временно приземяване на десетки самолети.

А в Европа?

Засега изискването важи само за американските оператори. Boeing 737 MAX обаче се използва и от редица европейски авиокомпании, сред които Ryanair, TUI, Turkish Airlines, SunExpress, Norwegian и Icelandair, които изпълняват полети до и от България.

Нещо повече, нискотарифната Ryanair е сред най-големите клиенти на американския гигант, като вече оперира 210 самолета 737 MAX 8-200. В практиката европейските авиационни власти често следват директивите на FAA, когато те са приложими.