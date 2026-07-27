Официалната прогноза на Руската централна банка вече рисува значително по-предпазлива картина за икономиката на страната. Регулаторът понижи очакванията си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г. до едва 0-1%, при предишна прогноза за 0,5-1,5%. Едновременно с това предупреди, че въпреки намалението на основната лихва тя може отново да започне да расте до края на годината.

На последното си заседание Централната банка намали основния лихвен процент с 25 базисни пункта до 14%. Зад този ход обаче се крие показателен парадокс - самият регулатор вече очаква средната лихва до края на годината да достигне 14,5-14,6%, а през 2027 г. да остане между 10,5 и 12,5%.

Това означава, че институцията не вижда условия за трайно облекчаване на паричната политика въпреки символичното понижение.

Основни рискове

Сред основните рискове Централната банка посочва ускоряването на инфлацията вследствие на поскъпването на горивата. Според официалното обяснение това е резултат от временното ограничаване на производствения капацитет в част от руските рафинерии след украински атаки.

От началото на годината цените на бензина и дизела са нараснали с около 18%, а годишната инфлация към 20 юли достига 5,9%, като вече надхвърля целевия диапазон на регулатора.

В същото време самата банка предупреждава, че ако производствените мощности не бъдат възстановени до края на годината, ще се наложи още по-сдържано вътрешно търсене и по-рестриктивна парична политика. Регулаторът вече очаква годишната инфлация да достигне 6-7% през 2026-а, а връщането към целевото ниво да стане едва през 2027 г.

По-предпазливият тон личи и в останалите прогнози. Централната банка понижи очакваната цена на петрола, използвана за данъчни цели, от $65 на 60 за барел през 2026 г., а за следващите години вече залага цена от $50. Успоредно с това бяха намалени прогнозите за растежа на кредитирането както на домакинствата, така и на бизнеса.