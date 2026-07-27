Сръбско-унгарският застрахователен стартъп Ominimo приключи кръг на финансиране Series B с водещ инвеститор инвестиционното звено на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) при оценка от около 1,4-1,48 милиарда евро (1,6 милиарда долара).

Така компанията със седалище в Нови Сад официално се превръща в първия първата технологична компания с милиардна капитализация в западната ни съседка.

От McKinsey до застрахователна империя

Историята започва през 2024 г., когато Душан Комар (главен изпълнителен директор), Ласло Хорват (технически директор) и Денис Вайнбендер - бивши консултанти в McKinsey с над десетилетие опит в съветването на европейски застрахователи, решават да променят правилата на автомобилното застраховане, пише The Recursive.

Те идентифицират проблем в начина, по който традиционните застрахователи сегментират риска: на хипотетичен пазар от 10 милиона шофьори, установените играчи обикновено разделят клиентите си в широки групи по демографски признак, което кара нискорисковите клиенти да субсидират високорисковите.

Вместо това Ominimo изгражда ценова инфраструктура, базирана на алгоритми за градиентно усилване (XGBoost), която изчислява индивидуализирани премии за милиони уникални профили на водачи.

"Нашата собствена технология за ценообразуване ни позволява да идентифицираме по-точно нискорисковите шофьори и да им предложим едни от най-конкурентните премии на пазара, като същевременно запазваме силна рентабилност", обяснява Комар за The Recursive.

Печеливш растеж и рекордни продажби

Компанията стартира в Унгария през 2024 г., където за първите 12 месеца достига 7% пазарен дял и продава над 300 000 полици. Годишният обем на брутните записани премии нараства рязко - от около 26,3 милиона евро през 2024 г. до 157,8 милиона евро през 2025 г. и понастоящем достига около 306,8 милиона евро по данни на EU Startups.

През юни 2026 г. Ominimo отчита рекорден ден с продажби за над 1 милион долара за 24 часа, като по-голямата част от новия обем идва от разширяващите се пазари в Нидерландия и Полша, а на база тази седмица годишният обем на премиите вече надхвърля 300 милиона долара.

Мнозинството от продажбите не минават през директния канал на компанията: едва около една на пет полици се купува директно през собствения ѝ сайт, а останалите - през агрегатори, брокери и сравнителни платформи, където шофьорите вече търсят покритие.

Финансиране и разширяване

През 2025 г. Ominimo затваря Series A кръг при оценка от около 200-212,75 милиона, като Zurich Insurance Group се включва като стратегически дистрибуционен партньор и миноритарен акционер, припомня EU Startups.

С новото финансиране компанията планира да навлезе в Белгия, Румъния, Испания, Италия и Франция, както и в САЩ - вход, предвиден за 2027 г., по данни на EU Startups.

Екипът наброява около 130 души, съсредоточени основно в Нови Сад и Белград, като около две трети от него работи в областта на данните и софтуерната разработка, а сред служителите има осем медалисти от олимпиади по математика и един - по физика.

"Това е голям момент, преди всичко за Ominimo, но вярвам, че и за цялата сръбска стартъп екосистема. Когато една държава получи своя първи еднорог, международните инвестиционни фондове започват да гледат на нея по различен начин", коментира Комар след обявяването на unicorn статута.