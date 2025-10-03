В средата на септември в медии отвъд Океана се заговори за възможно бъдещо IPO (първично публично предлагане на акции) на няколко финтех компании. Спряганите са все от Острова - Monzo, Starling Bank и Revolut.

Между другото преди седмица последната откри в Лондон новата си световна централа, където присъства и Money.bg. Там разговаряхме с Мария Лукаш, pъĸoвoдитeл "Pacтeж" зa peгиoнa нa Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa в Rеvоlut , която разказа как се позиционира компанията в региона и специално в България. И само вметваме, че не пожела да коментира темата за IPO.

Но да се върнем на хипотетичното публично предлагане на акции на финтех компании от Обединеното кралство, за което се разшумя отвъд Атлантика. Предизвикващата най-голям интерес за българската публика е именно основаната в България Payhawk.

Тя предлага платформа за управление на фирмени разходи, комбинираща корпоративни карти, проследяване на плащания и автоматизация на счетоводни процеси. Основана е през 2018 г. в София и бързо се разраства на международните пазари, като към днешна дата се управлява от Payhawk Limited, регистрирано във Великобритания.

Компанията е първият български "еднорозг", след като през март 2022 г. достигна оценка от 1 млрд. долара. Тогава тя привлече стотици милиони долари финансиране от водещи глобални инвеститори. Днес Payhawk обслужва клиенти в десетки държави и се позиционира като един от значимите европейски играчи в корпоративните финтех решения.

Според публикувания в началото на септември финансов отчет на английското дружество приходите за 2024 г. на групата са 23.4 млн. евро., спрямо 12.6 млн. евро година по-рано.

И макар заявката за IPO да не е от вчера, Money.bg се свърза с Xpиcтo Бopиcoв, глaвен изпълнитeлeн диpeĸтop и cъocнoвaтeл нa Рауhаwk, за да разбере до къде е идеята. В писмени отговори до медията ни той обясни, че на този етап са съсредоточени върху развитието на продукта им и намирането на устойчив модел на развитие.

По-долу публикуваме пълните отговори.

Какви са намеренията на Payhawk за IPO?

Виждаме, че IPO пазарът постепенно се оживява и за финтех компаниите, но за нас IPO не е непосредствена стъпка. Гледаме на това като на стратегическа опция за бъдещето, която ще обмислим едва когато достигнем нужния мащаб и устойчивост. Днес сме фокусирани върху инвестиции в развитието на продукт и устойчив модел на развитие. За нас е важно да развием продукт, който съчетава изкуствен интелект, платежни инструменти и все по-добро потребителско изживяване, което да ни даде възможност да продължим растежа си в средния и корпоративния сегмент.

В какъв момент това би се случило и на коя борса?

Не поставяме конкретни срокове - важно е първо да достигнем мащаба и ефективността, които пазарите очакват от публична компания. Исторически САЩ предлага по-дълбоки капиталови пазари и по-голямо разбиране за SaaS и финтех бизнеси, но Европа остава важна база за нас. Затова на този етап нямаме предпочитание - приоритетът ни е да изградим бизнес, който може да бъде успешен независимо къде се листва.

Как виждате позиционирането на Payhawk сред конкурентите след едно евентуално бъдещо излизане на публичния пазар?

Нашата сила е в това, че изграждаме финансови решения за сложните нужди на средния и корпоративния сегмент - клиенти, които търсят глобална инфраструктура, регулаторна надеждност и висока степен на контрол. Това личи от високия ни ARPA (Average Revenue per Account, показател за това колко приходи носи средно един клиент/акаунт за даден период - бел. ред.) и NRR (Net Revenue Retention, показва колко приходи се задържат от съществуващите клиенти за даден период - бел. ред.), които показват, че клиентите ни не само остават, но и разширяват работата си с нас. При едно бъдещо IPO това позициониране ще ни отличава от конкуренти, които растат на база на малки бизнеси или чрез силно субсидирани модели.

Какви биха били основните приоритети при използването на набраните средства?

Ако един ден обмислим IPO, средствата няма да са за покриване на текущи разходи, а за ускоряване на стратегически инициативи. Това може да включва развитие на нови продукти, глобално разширяване в нови пазари или целеви придобивания, които подсилват платформата ни. Важното е капиталът да бъде използван за създаване на дългосрочна стойност и още по-устойчиво развитие на компанията.

Какво би означавало едно IPO на Payhawk за българската стартъп и финтех екосистема?

Payhawk е основана в София и голяма част от продуктовия ни екип продължава да работи оттам. Едно бъдещо IPO би било признание не само за нас, но и за целия български технологичен сектор - доказателство, че от региона могат да излизат глобални компании от световна класа. Това би вдъхновило следващото поколение предприемачи и инвеститори в региона.

Планирате ли да разширите екипа в София или други локации?

Да. София остава ключов център за продукт и инженеринг, а през 2024 г. увеличихме екипа там значително. Планираме да продължим да разширяваме звената за разработка, данни и изкуствен интелект. В същото време инвестираме и в търговски и оперативни екипи в други ключови пазари като Лондон, Ню Йорк и Берлин, за да сме по-близо до нашите клиенти.

Какви са плановете на компанията за следващите 2-3 години? Кои ще са най-големите предизвикателства?

През следващите години основният ни приоритет ще бъде развитието на платформата. Работим усилено върху въвеждането на нови функционалности и AI агенти, които да автоматизират все повече от ежедневните задачи на финансовите екипи и да направят управлението на разходите още по-лесно и интуитивно. Вярваме, че именно комбинацията от мощни технологии и простота на използване ще ни отличи на глобалния пазар.

Паралелно с това ще продължим да разширяваме интеграциите с водещи ERP и банкови системи, така че Payhawk да бъде цялостна инфраструктура за "финансова оркестрация" в международни компании.

Най-голямото предизвикателство ще бъде да запазим този баланс - да растем бързо и глобално, без да губим фокус върху качеството на продукта и изживяването на клиентите. Именно това обаче е нашата сила досега и ще продължим да надграждаме върху нея.