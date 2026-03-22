През последните години европейските институции предприеха мерки срещу компаниите собственици на най-разпространените социални мрежи относно регулациите, свободата на словото, пропагандата, речта на омразата, влиянието им върху психиката на подрастващите и дори заподозряха използването им за манипулацията на политически избори.

Най-мащабната от тях е Актът за цифровите услуги, който влезе в сила през 2024 година и задължава компаниите да се борят с дезинформацията и да бъдат по-прозрачни относно алгоритмите си. През последните месеци се засилиха и обсъжданията за забраната на достъпа до подобни платформи за лица под 16 години.

На този фон, двама френски предприемачи решават да създадат европейска алтернатива на големите социални мрежи, като вече са получили начално финансиране в размер на 300 хиляди евро. Въпреки произхода си обаче, те избират да започнат бизнеса си... в Румъния.

Гражданска инициатива

В началото на март тази година Европейската комисия прие гражданска инициатива за създаването на Европейската обществена социална мрежа без реклами, ботове и алгоритмични манипулации, като акцентира върху защитата на личните данни и сигурността на потребителите.

Именно върху тези принципи Джасим Алибокус и Грегоар Вигру започват работа по eYou Social. "Твърде дълго социалните медии бяха пространство, където ти си продукт. Смятаме, че заслужаваш по-добро", пише в сайта на компанията.

Според създателите целта на мрежата е да премахне "разсейващите" алгоритми и така наречения информационен балон, а потребителите ще могат да добавят източници, за да коригират или потвърдят информацията. Сигурността на личните данни също е централен приоритет на французите.

"Това е нов модел на социалните медии, изграден около доверието", обяви Джасим Алибокус - главен изпълнителен директор на eYou Social.

В момента приложението е в предстартовата фаза, като желаещите да станат потребители могат да се запишат в "листа с чакащи". При регистрацията има анкета, свързана с приоритета на европейските граждани относно най-важната характеристика за подобна платформа. От резултатите към момента се вижда, че 54% посочват достоверността на информацията, а най-малко - показването на различи гледни точки (12%).

Защо в Румъния?

"Бъдещето на социалните медии не трябва да се решава само в Силициевата долина или Пекин. Европа трябва да изгради свои собствени платформи", написа в публикация в LinkedIn Грегоар Вигру.

Въпреки това, причината предприемачите да изберат северната ни съседка за "родина" на европейската социална мрежа всъщност е прозаична - и двамата живеят в страната над десетилетие.

Според румънския сайт StartupCafe Джасим Алибокус е предприемач с опит в разработването на дигитални продукти в международен план, свързани с интеграцията на изкуствен интелект и платформи, изградени около доверие. Грегоар Вигру пък е инвеститор в стартиращи компании в Централна и Източна Европа, като сред най-успешните му продукти са мобилното приложение Bonapp и TELUS Digital Europe. Отговорностите му в eYou Social са свързани с маркетинга и продажбите.

Първоначалната инвестиция от 300 хиляди евро е осигурена от Fil Rouge Capital - фонд за рисков капитал, който инвестира в компании в ранен етап. Очаква се приложението да стане достъпно за потребителите още през май месец тази година.