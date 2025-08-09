Десетилетия наред Индия се превърна в глобалната столица на информационните технологии - държавата, която предоставяше евтина, но достатъчно квалифицирана работна ръка на западните корпорации и се превърна в тяхна основна дестинация за IT услуги.

Днес обаче този модел се разпада пред очите ни, а последиците могат да бъдат катастрофални както за милионите заети в сектора, така и за цялата икономика на най-населената страна в света.

Краят на една ера

Решението на Tata Consultancy Services (TCS) - най-големия частен работодател в Индия, да съкрати 12 000 работни места, или 2% от глобалната си работна сила, е симптом на много по-дълбоки структурни промени.

Компанията, която има над половин милион IT специалисти, обяви че съкращенията засягат предимно средното и висшето ръководство, но това е само върхът на айсберга. Индийските медии съобщават за "метла" в ред други компании - и най-пострадали са младшите кадри и новоназначените служители.

IT секторът в Индия, който допреди години се считаше за непоклатим стълб на икономиката, сега преживява най-дълбоката си криза. Индустрията, която осигурява около 7,5% от брутния вътрешен продукт и дава работа на над 5 милиона души, се сблъсква с комбинация от фактори, които заплашват самото й съществуване в сегашния вид.

AI като оглушително тиха революция

Изкуственият интелект се оказа истински гробокопач на традиционния индийски IT модел. Докато компаниите като TCS твърдят, че съкращенията се дължат на "ограничени възможности за разполагане на кадри и несъответствие на уменията", а не на AI, реалността е по-сложна.

Автоматизацията вече поема рутинните задачи, които преди се изпълняваха от хиляди индийски програмисти, инженери и специалисти - писане на базов програмен код, анализ на данни, клиентска поддръжка. Бизнес моделът, в който твоите служители работят в изключително тесни рамки при изпълнението на повтаряеми задачи и не им се налага да разсъждават креативно, вече просто изисква по-малко хора.

Източник: iStock

"AI адаптацията е основно предизвикателство за Индия. Работните места на начално ниво се заместват, а тези на средно ниво се трансформират", подчертава пред CNBC Сонал Варма, главен икономист за Индия в Nomura. Проблемът е, че страната трябва да създава около 8 милиона работни места годишно, но вместо това губи позиции в своя най-силен сектор.

В основата на проблема е изключително късогледото планиране - даже най-големите компании до неотдавна мислеха, че могат да правят едно и също без значение от технологичния прогрес. Големите приходи на сектора не се инвестираха в достатъчна степен в повишаване на квалификацията. Резултатите са налице.

Много лош момент

Кризата в IT сектора се случва в най-неподходящия момент. Градската безработица в Индия достигна 7,1% през юни, а сред младите хора (15-29 години) тя се покачи до тревожните 19%. Всяка година над 1,5 милиона инженери завършват в страната, но сега техните традиционни възможности за реализация се топят.

Най-тревожното е, че проблемът не засяга само TCS. Всички големи играчи - Infosys, Wipro, HCL Technologies, съобщават за слаб растеж и провеждат "рационализация на работната сила".

Дори Infosys, която добави 17 000 служители през първото тримесечие, не може да компенсира общата тенденция в сектора.

Ситуацията се усложнява от макроикономическите проблеми в САЩ - ключов пазар за индийските IT услуги. Несигурността около митата и забавянето на намаляването на лихвените проценти от Федералния резерв карат американските клиенти да отлагат проекти и да режат бюджети.

Когато лихвите са високи, разходите за IT в САЩ се намаляват, което директно засяга договорите с индийските фирми.

Обречена ли е Индия?

Експертите предупреждават, че страната рискува да попадне в "капана на средните доходи" - явление, при което развиващите се икономики не успяват да се издигнат до следващото ниво на развитие. Ако Индия не успее да се адаптира към новите реалности, последиците ще се усетят в цялата икономика - от недвижимите имоти до търговията на дребно.

Растежът при всички тях през последните години се "помпаше" от добрите заплати в IT сектора.

Решението не е в опитите да се запази старият модел, а в радикална трансформация към услуги с по-висока добавена стойност. Има продължаващо търсене на кадри в сфери като cloud computing, DevOps, cybersecurity - там AI все още може само да помага, но и очакванията към способностите на кандидатите са по-високи.

Страната трябва да инвестира масивно в преквалификация на работната си сила и да се фокусира върху иновации, а не върху рутинна работа, подчертават експерти.