Държавната енергийна компания на Турция ще използва система с изкуствен интелект, за да подобри откриването на повече нефт и природен газ по време на сондажни операции, предава Daily Sabah. Целта повишаване на ефективността и намаляване на разходите при проучванията.

Проектът за откриване на залежи с помощта на AI е разработен съвместно от Турската петролна корпорация (TPAO) и компанията за софтуер за отбрана Havelsan. Системата съчетава експертния опит на TPAO в областта на геоложките науки с технологичните възможности на Havelsan, за да изгради модел, който анализира скални проби с помощта на технологии за изображения и идентифицира геоложки формации с висока точност.

Тюнай Йозтюрк, ръководител на отдела за географски информационни системи в TPAO, заяви, че "стратегическото партньорство" се стреми да генерира силна синергия между двете компании.

"Този ​​проект ще подобри ефективността на текущите сондажни операции. Той ще спести време и пари, допринасяйки не само за нашата компания, но и за Турция", заяви тя пред Анадолската агенция (AA).

Източник: iStock

Според Йозтюрк се очаква използването на ИИ в проучвателни кладенци да предотврати геоложки предизвикателства и оперативни рискове, които обикновено водят до увеличаване на разходите.

Геотермална енергия и минни сектори

Пилотната фаза на проекта все още е в ход, но концепцията му е завършена и е само въпрос на време системата да бъде внедрена.

"Моделът за прогнозиране на образуванията вече е дал много точни резултати в пилотни проучвания. Планираме да разширим използването му във всички сондажни кладенци през следващите години", добавя Йозтюрк.

Системата е проектирана да осигурява по-бързо и по-надеждно откриване на образуванията в сравнение със сегашните методи, намалявайки риска от погрешно тълкуване и минимизирайки времето за престой по време на операции.

Освен нефт и газ, технологията може да служи и като модел за геотермалната енергия и минната промишленост, допринасяйки за дългосрочните цели на Турция за дигитална трансформация в енергийния сектор. Чрез сътрудничеството си TPAO и Havelsan се стремят да разработят технологии, които ще подобрят енергийната независимост на Турция, коменитрат местни експерти.

Точно както световните енергийни гиганти развиват своите стратегии за дигитална трансформация, очевидно TPAO се позиционира като водеща компания в области като геотермалната енергия и минното дело.