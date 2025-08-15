В края на август финансовият свят ще впери очи в малкия курорт Джаксън Хоул, където Джером Пауъл ще излезе на подиума, за да произнесе реч, която може да преобърне очакванията на пазарите за септемврийското заседание на Федералния резерв. Това не е просто поредното лятно събитие на централните банкери, а своеобразен тест за нервите на инвеститорите.

В момента пазарите живеят с усещането, че лихвеното понижение е почти гарантирано, а фючърсите вече калкулират 65% шанс за четвърт пункт намаление през декември и допълнителен шанс за половин пункт. Този оптимизъм се подхранва от ревизираните данни за трудовия пазар, които показаха по-слабо от очакваното наемане, както и от инфлация, която изглежда под контрол.

Но историята познава моменти, в които прекаленото самодоволство на инвеститорите е било наказвано. Пауъл и колегите му отлично знаят, че ако пазарът приеме намалението като свършен факт преди септемврийското заседание, Фед ще бъде почти принуден да действа, за да избегне шок за волатилността. Точно затова в идните дни можем да станем свидетели на вербални маневри - онзи фино изграден език на централните банкери, който с няколко изречения може да охлади пазарната еуфория.

Интересното е, че вътрешният баланс във Фед далеч не е еднозначен. Ястребите - онези, които искат да задържат лихвите високи - все още виждат риск от повторно разгаряне на инфлацията, особено на фона на повишените мита върху вноса. Гълъбите - лагерът, който настоява за облекчаване на политиката - обръщат внимание на забавянето в пазара на труда и на риска икономиката да изпусне въздух прекалено бързо. Между тези два лагера стои мнозинството, колебаещо се и зависещо от данните през август - месец, който може да наклони везните и в двете посоки.

Политическият натиск е осезаем. Белият дом и новият финансов министър Скот Бесент вече открито говорят за необходимостта от агресивни намаления, дори с половин пункт още през септември, като първа стъпка от по-голям цикъл. Републиканците напомнят, че точно преди година Фед предприе подобен ход, когато опасенията за пазара на труда бяха по-силни. Разликата е, че сега средата е далеч по-сложна - търговската война ескалира, митата се увеличават, а потребителите все още не са усетили пълния ефект върху цените на големите покупки.

И тук идва провокативният въпрос - дали Пауъл не е в ситуация, в която каквото и да направи, ще се сблъска с критика? Ако понижи лихвите, рискува обвинения, че се поддава на политически натиск и че пали фитила на нова инфлационна вълна. Ако запази нивата, може да бъде обвинен, че жертва икономиката в момент на забавяне. Истината е, че централната банка сега играе на много по-тесен ръб, отколкото през повечето от последното десетилетие.

Историята показва, че Джаксън Хоул често е бил катализатор за сериозни движения на пазарите. Графиката на реакциите на S&P 500 в седмицата след речите през последните 15 години ясно показва как едно изказване може да даде тласък нагоре или да отприщи корекция. Имало е години, когато индексът е скачал с над 2% след успокояващ тон, но и такива, когато е падал с над 3%, след като инвеститорите са осъзнавали, че Фед ще играе по-твърдо, отколкото са си въобразявали.

Днес ситуацията е дори по-заредена, защото S&P 500 и Nasdaq се намират близо до исторически върхове, след като през последните две години индексите са записали ръстове от над 20% годишно - значително над дългосрочната им средна доходност от около 9-10% годишно. Множеството пазарни метрики сочат прегряване - от циклично коригираното P/E на Шилер, което се движи на нива, наблюдавани само преди големи корекции, до рекордната концентрация на капитализация в шепа мегакомпании.

Това поставя инвеститорите в деликатна ситуация. Ако Пауъл прозвучи по-агресивно и остави лихвеното понижение в сянката на съмнението, можем да видим бърза корекция, която да изпари част от печалбите от началото на годината. Ако пък сигнализира зелена светлина за намаление, краткосрочният ефект може да е нов тласък нагоре - но с риск от по-остро свиване по-късно, ако инфлацията се върне.

В подобна среда стратегиите за защита стават ключови. Исторически, след периоди на необичайно силни ръстове, пазарите често влизат в корекции от 10-15%, а понякога и повече. Инвеститорите могат да се замислят за ребалансиране, частично кеширане на печалби, или за хеджиране чрез защитни активи и деривати. Важно е обаче тези действия да не се водят от паника, а от ясна оценка на риска и хоризонта.

Джаксън Хоул никога не е просто още една дата в календара. Това е момент, в който тонът на председателя на Фед може да промени не само цените на активите, но и самия пазарен разказ за следващите месеци. Въпросът е дали тази година ще бъде записана като повратна точка или просто като още една спирка в дългия бичи марш, който започна след пандемията.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари