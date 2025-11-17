Глобалните пазари започват седмицата предпазливо, като борсите в Азия поеха удар от растящото напрежение между Китай и Япония, предава Reuters. Инвеститорите се подготвят за поредица от ключови икономически данни и корпоративни отчети, които могат да определят посоката на търговията през следващите дни.

Очакванията са отчетът на Nvidia, който излиза в сряда след затварянето на пазара, да бъде водещият катализатор. Данните за пазара на труда в САЩ, които ще бъдат публикувани чак в четвъртък, изглеждат по-малко значими заради забавянето в тяхното излизане.

Американските фючърси се покачиха леко през азиатската сесия - S&P 500 с 0,4%, Nasdaq - с 0,7%. Европейските и британските фючърси обаче се плъзнаха надолу с около 0,1%. Понижаващите се очаквания за лихвено намаление през декември - вече под 50% - оказват натиск върху акциите, особено в чувствителния към лихвите технологичен сектор.

Напрежение Китай-Япония

В Япония Nikkei спадна с 0,2%, след като Китай предупреди гражданите си да не пътуват до страната. Туристическите и търговските компании усетиха най-силно удара - акциите на Isetan Mitsukoshi, Ryohin Keikaku (собственик на Muji) и Shiseido се понижиха с около 10%.

В Австралия индексът остана без промяна, след като BHP отчете спад от 0,6% заради решение на британски съд, свързано със срутването на язовир в Бразилия. Хонконгските и китайските индекси също отстъпиха с около 1%.

Данни показаха, че японската икономика се свива за пръв път от шест тримесечия насам, ударена от американските мита. Междувременно информация в Nikkei за нов пакет стимули за 110 млрд. долара натежа върху облигациите и изстреля доходността по 20-годишните книжа до 26-годишен връх. Анализатори предупреждават, че слабата фискална дисциплина може отново да натисне йената - сценарий, който вече се разгърна във Великобритания миналата седмица.

Доходността по 10-годишните американски облигации остана на 4,163%.

Фокус върху данни и отчети

На Уолстрийт петъчната разпродажба бе последвана от колебливо възстановяване, като S&P 500 приключи леко на минус, а Nasdaq - с малък ръст.

Акцентът тази седмица е отложеният доклад за работните места в САЩ. Според анализатори данните вероятно ще потвърдят вече забелязаното охлаждане на пазара на труда, което едва ли ще промени нагласата на по-"ястребовите" членове на Федералния резерв. За тях критични остават инфлационните показатели.

Заявените съмнения от двама регионални президенти на Фед в петък охладиха надеждите за понижение на лихвите през декември.

Сред отчитащите се компании тази седмица са Home Depot, Target, Walmart и най-очакваната - Nvidia. Реакцията на пазара към резултатите на технологичния гигант може да се превърне във вододел за цялото рали в сектора. Акциите на Nvidia са се покачили с близо 1000% от дебюта на ChatGPT през 2022 г., включително над 40% само през тази година, което я направи първата компания с пазарна оценка над 5 трилиона долара.

Валутни и суровинни пазари

Доларът леко поскъпна, задържайки еврото под 1,16 долара и надигайки се спрямо останалите основни валути.

Златото се стабилизира около 4060 долара за унция след загубите в петък. Петролът Brent спадна с 1% до 63,78 долара заради възстановяването на товаренето в руски терминал, преди това ударен от украинска атака.

Биткойн, който все по-често отразява настроенията към технологичните акции, отчете най-слабата си седмица от март насам - над 10% спад, като се търгува около 95 хил. долара.