"Вие дори нямате море." С тази реплика преди 10 години често посрещат идеята за Boataround - стартъп от Централна Европа, който иска да направи нещо като Booking.com, но за лодки.

Днес историята звучи различно. Платформата оперира в 70 държави, предлага над 20 000 плавателни съда и, може би най-важното, за първи път излиза на оперативна печалба в началото на 2026 г., десетилетие след създаването си.

През 2025 г. компанията отчита оборот от €8,5 милиона и посредничи за резервации на стойност около €72 милиона, като комисионната й е приблизително 12%. Паралелно с това Boataround влиза в нов етап на развитие с подсилен мениджмънт - за финансов директор е назначена Йорданка Кордова, която трябва да ускори финансовото управление и международната експанзия.

Успех "без море"

Boataround е създадена от бившите мениджъри на Booking.com Павел Прибиш и Яна Ешер. Началото е скромно - едва няколко лодки в Хърватия. Днес компанията държи около 14% от пазара на малки плавателни съдове там.

"В началото хората ни се смееха - че сме от държави без море и не разбираме бизнеса", разказва Прибиш. Именно това принуждава екипа бързо да мисли отвъд местния пазар - първо към Германия и Полша, а след това и глобално. Днес най-търсените дестинации включват Италия, Гърция и Франция, но интерес има и към по-нетипични места като Мазурските езера.

Интересно е, че предпочитанията се променят. Докато Чехия традиционно е ориентирана към Хърватия, през последната година все повече туристи се насочват към Гърция заради по-доброто съотношение цена-качество.

Пазар в подем, но и сериозна конкуренция

Растежът на Boataround идва на фона на по-широка тенденция - интересът към морските ваканции се увеличава глобално. По оценки на Grand View Research и Fortune Business Insights, пазарът на яхтени чартъри може да надхвърли $11 милиарда до 2030 г., а в по-дългосрочен план да достигне над $15 милиарда.

В Европа Boataround вече е сред водещите играчи, но глобално остава сравнително малък с пазарен дял от около 2-3%. Компанията се конкурира с платформи като Click&Boat, SamBoat и Viravira.co, както и с множество локални оператори.

Интерес към сегмента има и от страна на големи инвеститори. Чешката група PPF Group вече инвестира в компании като Dream Yacht Charter и Navigare Yachting.

Печалбата преди растежа

За разлика от много технологични компании, Boataround временно поставя експанзията на заден план. Фокусът е върху стабилност и рентабилност.

Компанията вече привлече ново финансиране от инвеститори като Reflex Capital, Miton и Crowdberry. Само през декември си осигурява над €5 милиона под формата на капитал и кредит, като подготвя и нов вътрешен инвестиционен рунд. Част от средствата ще помогнат за справяне със сезонния натиск върху кешовите потоци - резервациите идват през зимата, но реалните плащания се концентрират в летния сезон.

"Искаме да покажем, че можем не само да растем, но и да бъдем печеливши - че бизнесът ни има здраво ядро и може да се издържа сам", обобщава Прибиш.